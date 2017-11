Berlin (dpa/tmn) - Latzhose, Schnurrbart, Mütze: Gewisse Dinge gehören bei Super Mario dazu. Doch in «Super Mario Odyssey» wird die Kopfbedeckung vom Accessoire zum Hauptdarsteller - in einem Titel, der nicht nur modisch Maßstäbe setzt. Nintendos Hüpfspiel sucht in der Games-Welt seinesgleichen.

Einzig die Geschichte von «Super Mario Odyssey» ist der gleiche altbackene Quatsch wie immer: Fiesling Bowser entführt Prinzessin Peach - diesmal, um endlich die lang ersehnte Märchenhochzeit mit ihr zu feiern. Also nimmt Mario in einem Luftschiff die Verfolgung auf. Dabei durchquert er diverse Welten, in denen Bowser und seine Schergen Chaos angerichtet haben. Klempnerhilfe: Dringend benötigt.

Zum Glück ist das nur der Vorwand für ein kunterbuntes Abenteuer, in fünf Minuten abgehandelt und danach kaum mehr erwähnt. Stattdessen konzentriert sich « Super Mario Odyssey» auf die Qualitäten, die Hüpfspiele mit Mario schon seit den 1980er Jahren ausmachen: Eine präzise Steuerung, viel Charme und vor allem ein ständiger Nachschub an Überraschungen, Ideen und Herausforderungen.

Frischer Wind weht in «Odyssey» vor allem dank Cappy, Marios bereits erwähnter Mütze. Die kann der Klempner nach Feinden und Gegenständen werfen, um in deren Haut zu schlüpfen und sich ihre Fähigkeiten auszuleihen. So wird Mario mal zum kleinen Goomba-Pilz, der auch auf Eis trittsicher ist, mal zum Flugsaurier und mal zur Raupe, die mühelos Abgründe überquert. Aus diesem einen Mechanismus zieht Nintendo bis zum Schluss des Spiels ständig neue Ideen und Gags - langweilige Routine wird die Mützenwerferei nie.

Und auch abseits von Cappy hat «Odyssey» einiges zu bieten. Statt aus linearen Leveln besteht das Spiel aus einer Reihe kleiner, aber fast vollgestopfter offener Welten. Darunter Wüsten voller Ruinen, ein swingendes Quasi-New-York, Dschungel, Schneelandschaften und Höhlen unter Wasser. Darin bekämpft Mario Bowsers Schergen und sucht so genannte Power-Monde - Treibstoff für sein Luftschiff.

Und diese Monde gibt es überall, hundertfach. Mal am Ende kniffliger Hüpfpassagen, mal versteckt hinter Geheimtüren, als Belohnung für Mini-Spiele aller Art oder knifflige Rätsel, mal als Trophäe nach einem dramatischen Kampf gegen Endgegner. Wie viele und welche dieser Monde Mario zuerst sammelt, ist ihm fast komplett selbst überlassen.