Berlin (dpa/tmn) - Die Suchmaschine Startpage zeigt jetzt auch Landkarten, Wetterdaten, Fluginformationen und Sofortantworten an. Damit zieht die als besonders datenschutzfreundlich beworbene Suchmaschine bei den Funktionen mit der Konkurrenz gleich, sie will aber einen Vorteil bieten: Anonymität.

Denn Karten- und Flugsuchen sowie Wetterinformationen für beliebige Orte sollen - wie schon die Anfragen der Web- und Bildersuche - anonym erfolgen. Startpage speichert nach eigenen Angaben keine IP-Adressen der Nutzer, setzt keine Tracking Cookies ein und protokolliert keine Suchanfragen.

Zwar setzt die Suchmaschine auf Googles Suchalgorithmen, sie entfernt aber vor der Weitergabe der Anfragen an Google alle Hinweise auf den Absender.

Um auch Anfragen an Kartendienste ohne digitale Fußspur zu ermöglichen, setzen die Anbieter aus den Niederlanden auf die Landkarten des freien Kartenprojekts OpenStreetMap. Das Kartenmaterial wird dabei auf Startpage-Servern gespeichert, so dass keine Anfragen an Dritte weitergeleitet werden. Regelmäßige Aktualisierungen sollen aktuelle Ergebnisse sicherstellen.

Mit den neuen Funktionen schließt Startpage zum US-Konkurrenten DuckDuckGo auf. Auch diese Suchmaschine verspricht, keine Nutzerdaten und -anfragen zu speichern und liefert auch noch eine praktische Nachrichtensuche. Allerdings unterliegt DuckDuckGo der Gesetzgebung in den USA. Behörden in den USA können Unternehmen zur Zusammenarbeit verpflichten und ihnen verbieten, die Kunden darüber zu unterrichten.