Kunden von Vodafone melden vermehrt Probleme im Mobilfunknetz. Offenbar sind Betroffene nicht mehr zu erreichen.

Düsseldorf. Seit Freitagvormittag klagen Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone über Störungen. Offenbar haben zahlreiche Kunden Probleme, überhaupt eine Verbindung zum Netz des Anbieters herzustellen.

Das Unternehmen bestätigt die Störung bei Twitter: "Es kann im Moment zu Einschränkungen kommen. Wir wissen Bescheid und sind bereits dran", ist dort zu lesen. Kunden berichten ebenfalls bei dem Kurznachrichtendienst, dass sie "alle paar Sekunden" den Empfang verlieren.

Auch Internetanschlüsse sind betroffen

es kann im Moment zu Einschränkungen kommen. Wir wissen Bescheid und sind bereits dran. ^vbc — Vodafone Deutschland (@vodafone_de) 16. Juni 2017

Laut der Internetseite allestoerungen.de treten bundesweit Störungen auf. In NRW scheinen im Laufe des Nachmittags immer mehr Kunden betroffen zu sein. Die Städte Essen und Bonn färbt die Störungskarte rötlich ein (Stand: 14.26 Uhr). Das bedeutet, dass vermehrt Probleme auftreten könnten. Auch im Raum Düsseldorf wurden im Laufe des Nachmittags Störungen gemeldet. Die Einfärbung blieb aber im gelben Bereich. Besonders schlimm ist es laut dem Störungsmelder am frühen Nachmittag in Berlin.

Das zeigt auch der Störungsmelder der Internetseite netzwelt.de (Stand: 14.49 Uhr). Demnach scheinen auch immer wieder Fehler bei Internetverbindungen und Telofonie über DSL aufzutreten. NRW wird hier als leicht gelblicher Bereich dargestellt. Das bedeutet, dass hier weniger Störungen auftreten. red



