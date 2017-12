Düsseldorf (dpa/tmn) - Für den Virtual-Reality-Simulator «Star Trek Bridge Crew» liefert der Anbieter Ubisoft jetzt einen Modus für Spieler ohne Virtual-Reality-Ausrüstung nach. Durch die kostenlose Aktualisierung ist das Spiel für alle PC- und Playstation-4-Spieler verfügbar.

Ebenfalls in der Aktualisierung enthalten ist die Unterstützung für Microsofts Windows-Mixed-Reality-Plattform. In «Star Trek Bridge Crew» können Spieler in eine von vier Rollen von Sternenflotten-Offizieren aus dem «Star Trek»-Universum schlüpfen. Gemeinsam spielen sie dann als Kapitän, Steuermann, Ingenieur oder Waffenoffizier. Nur gutes Teamspiel bringt den Erfolg.

Durch die Aktualisierung des bislang nur für VR-Systeme verfügbaren Spiels können nun Nutzer aller Plattformen miteinander spielen. Neben einem Story-Modus gibt es auch ein freies Spiel mit zufällig erstellten Herausforderungen.