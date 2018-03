Die Verbraucherzentrale rät Besitzern eines Amazon-Echo-Lautsprechers dazu, mehr Kontrolle über das Gerät auszuüben.

Düsseldorf. Spioniert Alexa uns aus? Die Verbraucherzentrale sieht Risiken in der Nutzung von Amazon Echo und der digitalen Assistentin mit dem Frauennamen – und das schon seit der Markteinführung in Deutschland im Oktober 2016. Damals gaben die Verbarucherzentralen eine erste, warnende Einschätzung heraus. Sie ist bis heute aktuell. Und hat sich sogar eher erweitert als reduziert.

Hauptproblem: Alexa nimmt alles auf, was der Besitzer mit ihr bespricht. Die Aufzeichnungen würden nicht im Gerät gespeichert, sondern auf Amazon-Servern – und könnten damit prinzipiell zugänglich sein.

Dabei denken die Verbraucherschützer nicht nur an Hackerangriffe oder ähnlich gruselige Cybercrime-Szenarien: Die Server könnten sich schlichtweg im Ausland befinden – und damit einem Datenschutzrecht unterliegen, das laxer ist als das Deutsche. Dem der USA zum Beispiel. Auch könnten die Aufnahmen Geheimdiensten zugänglich sein, von diesen sowohl ausgewertet als auch archiviert werden.

Alexa zeichnet ungewollt Gespräche auf

Eine ähnliche Warnung sprach die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff in der Wirtschaftswoche schon im Mai 2016 aus – damals hatte Google als Reaktion auf den Erfolg von Amazons Alexa in den USA sein Konkurrenzprodukt „Google Home“ vorgestellt: „Als Datenschützerin sehe ich intelligente Sprachassistenten, die mit einem Mikrofon permanent ihre Umgebung ,belauschen‘, kritisch“, sagte Voßhoff dem Magazin. Bedenklich sei vor allem, dass in der Regel nicht hinreichend transparent sei, wie die dabei erfassten Informationen genutzt und gespeichert würden.

An dieser Kritik habe sich bis heute nichts geändert, bestätigt Ricarda Moll von der Verbraucherzentrale NRW. Sie arbeitet im Projekt „Marktwächter Digitale Inhalte“. Hierbei versuchen alle 16 deutschen Verbraucherzentralen, sich gemeinsam einen Überblick über die die Verbraucherthemen zu verschaffen, die das weite Feld der Digitalisierung mit sich bringt. Aktuell sitzen die Marktwächter an einer Untersuchung zu Alexa, Google Home und Co.. Ein finales Ergebnis mit Empfehlungen soll im ersten Quartal dieses Jahres vorliegen. So viel ist schon sicher: Die Kritik hat sich eher erweitert als reduziert.

Tipps zum Umgang mit Alexa Um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Assistenten zu verhindern, raten die Verbraucherschützer bei der Auswahl zwischen den vier möglichen Worten – Alexa, Echo, Computer oder Amazon – zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen:



Wählen Sie nicht "Alexa" als Aktivierungswort, wenn beispielsweise ein Familienmitglied oder Freund so heißt bzw. einen ähnlich klingenden Namen hat – wie etwa "Alexander".



Wählen Sie nicht "Computer" als Aktivierungswort: Das Wort kommt häufig auch in Alltagsunterhaltungen vor; ungewollte Einblicke in Alltagsgespräche sind möglich.

Zum allgemeinen Umgang mit der Sprachassistentin gibt es folgende Tipps:



Wer mehr Kontrolle darüber haben möchte, wann Alexa reagiert, kann über die Toneinstellungen in der Alexa-App einen Ton aktivieren, der immer dann abgespielt wird, wenn der Sprachservice aktiviert wird ("Start der Anfrage") und Sprachaufzeichnungen weiterleitet. Eine weitere Toneinstellung ("Endton") ist möglich, die das Ende der Aufzeichnung angibt.



Wer im Nachhinein prüfen möchte, was Alexa aufgezeichnet hat, kann das ebenfalls über die App machen und gegebenenfalls die gespeicherten Audiodaten löschen.



Wenn Sie wissen, dass Sie den Sprachservice einige Zeit nicht nutzen möchten, können Sie die Mikrofontaste am Lautsprecher drücken. Wenn diese rot leuchtet, ist das Mikrofon ausgeschaltet.

Alexa-Nutzer können aus den Signalwörtern "Alexa", "Amazon", "Echo" und "Computer" eines auswählen, auf das Ihr Gerät reagieren und sich einschalten soll. Ergebnis der Untersuchung: „Alexa reagiert auch auf Abwandlungen der eigentlich einprogrammierten Signalwörter“, sagt Ricarda Moll. Ein Umstand, über den der Nutzer nicht aufgeklärt werde. „Durch das ungewollte Aufzeichnen von Gesprächen kann Amazon Einblick in die Privatsphäre nehmen, ohne dass der Nutzer dies möchte – im Zweifel bekommt er es nicht einmal mit“, so Molls Kollegin Ayten Öksüz.