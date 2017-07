Das Handy-Spiel „Pokémon Go“ zog vor einem Jahr Millionen Nutzer in seinen Bann. Nach dem großen Hype sind nur wenige treue Fans geblieben.

Düsseldorf. Es gibt Dinge, die „viral gehen“, sich also tausendfach in kürzester Zeit verbreiten und zum Mega-Hype aufsteigen. So war es auch vor einem Jahr mit dem Smartphone-Spiel Pokémon Go. Es fesselte die Spieler nicht zu Hause an der Konsole, sondern schickte sie nach draußen in die Straßen und Parks. Das war neu.

Im Sommer 2016 spielten plötzlich Millionen Menschen weltweit ein Spiel, bei dem man mit gesenktem Kopf auf sein Handy-Display starrend durch die Gegend lief, um kleine virtuelle Monster einzufangen. Düsseldorf gehörte zu den beliebtesten und berühmtesten Hotspots. Das lag unter anderem daran, dass es auf der Girardet-Brücke an der Königsallee gleich vier Pokéstops gab – also eine Stelle, an der die Spieler besonders viele digitale Tierchen aufspüren konnten, die sie sammeln und trainieren mussten.

Das bekannteste Pokémon Pikachu und seine Freunde versteckten sich fast überall: an den Gaslaternen, am Kö-Graben, auf dem Geländer. Hunderte Monsterjäger belagerten ab Mitte Juli die historische Brücke – bei gutem Wetter auch bis spät in die Nacht. Vertieft in ihr Spiel harrten Fans im Schneidersitz aus, andere brachten Campingstühle und Kühlboxen mit.

Oberbürgermeister Thomas Geisel wollte erst kein Spielverderber sein. Er ließ Sitzbänke und Dixie-Klos aufstellen, die Brücke wurde für den Autoverkehr gesperrt. Doch der Hype dauerte länger als gedacht, die 70-Jahr-Feier des Landes mit Gourmet-Fest stand Ende August an. Mehrmals musste die Girardet-Brücke von der Stadt geräumt werden. Zum Schluss wurden zwei der vier Pokéstops abgeschaltet. Allmählich kehrte Ruhe ein, mit den Aufbauten für das Gourmet-Festival waren dann auch fast die letzten Spieler verschwunden.

Das Phänomen Pokémon begeisterte aber nicht nur Jugendliche und Nerds, auch Studenten und Anzugträger waren im Jagdfieber, tippten wild auf ihren Bildschirmen, während alles um sie herum nicht mehr stattzufinden schien. Restaurants lockten mit Pokéstops, in einem Sonderzug der Düsseldorfer Rheinbahn konnten Jäger auf einer speziellen Route die virtuellen Taschenmonster fangen.