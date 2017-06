Los Angeles (dpa/tmn) - Ein neues und sehr gutes «Resident Evil», die Roboter-Jagd «Horizon: Zero Dawn», ein fantastisches «Zelda» und viele andere Titel: Für Spielefans ist 2017 schon jetzt ein großartiges Jahr. Und das dicke Ende kommt erst noch.

Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles (13. bis 15. Juni) haben große und kleine Entwickler zahlreiche neue Blockbuster für das Ende August bevorstehende Herbst- und Weihnachtsgeschäft enthüllt.

Dazu gehört natürlich auch der altbekannte Einheitsbrei aus Fußball, Autorennen und Geballer: «Fifa 18» von Electronic Arts kommt am 29. September und setzt den gelungenen Story-Modus des Vorgängers fort. «Call of Duty: WWII» (Activision, 3. November) spielt im Zweiten Weltkrieg und kehrt damit nach Jahren in der Zukunft zurück zu den Wurzeln der Serie. Und «Forza Motorsport 7» (Microsoft, 3. Oktober) bietet die übliche Raserei mit Luxusautos und Rennwagen - auf Microsofts neuer Xbox One X zum ersten Mal in Ultra HD.

Jenseits der Standardkost findet sich aber auch Ungewöhnliches, die Fortsetzung von «Mittelerde: Mordors Schatten» etwa. Das war 2015 ein Überraschungserfolg, was aber weniger an der höchstens ordentlichen Schwertkampf-Action lag, sondern eher am innovativen Nemesis-System. Aus namenlosen Orks wurden damit echte Charaktere, die der Spieler wahlweise bekämpfen oder auf seine Seite ziehen konnte.

Eine tolle Idee mit viel Potenzial - kein Wunder, dass dieses System im Nachfolger «Schatten des Krieges» (Warner Bros.) ganz und gar im Mittelpunkt steht. Hier kann der Spieler jetzt ganze Armeen aus Orks aufstellen und damit Krieg gegen den bösen Sauron und seine Diener führen. Los geht es am 10. Oktober.

Ein weiterer Überraschungserfolg, der nun seine wohlverdiente Fortsetzung bekommt, ist das interaktive Teenie-Drama «Life is Strange» von Square Enix. Der Dreiteiler «Before the Storm», dessen erste Episode am 31. August auf den Markt kommt, setzt aber nicht einfach die Handlung fort, sondern erzählt die Vorgeschichte.

Mit Teenager-Weltschmerz wurde 2013 auch «Gone Home» zum Fan- und Kritikerliebling. Danach war es lange still um die Entwickler von Fullbright. Am 2. August erscheint mit «Tacoma» jetzt endlich ihr nächstes Spiel. Erneut muss der Spieler darin aus der Egoperspektive die Geheimnisse eines verlassenen Orts aufdecken, damit hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon wieder auf. Denn «Tacoma» ist kein Familiendrama, sondern echte Science Fiction - und sein Schauplatz kein Einfamilienhaus, sondern eine Raumstation.