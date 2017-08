Neuland. Den Unterschied zwischen professionellem Journalismus und öffentlich-rechtlichem Fernsehen erklärt die Pressestelle von „Arte“ so: „Im Gegensatz zu Dokumentationen, etwa im Dienstag Themenabend, geben Reportagen per definitionem Ausdruck der persönlichen Erfahrungen und Begegnungen eines vor Ort befindlichen Journalisten.“ Gerade darin bestehe der journalistische Wert dieses Genres, da es persönliche Sichtweisen authentisch widerzuspiegeln vermöge, ohne den Anspruch zu erheben, einen komplexen Sachverhalt vollständig und von allen Seiten gleichgewichtig zu beleuchten, so Arte (siehe hier: goo.gl/cxG1gB).

Das ist – sehr höflich formuliert –fachlich falsch. Die professionelle journalistische Reportage (eine allgemein anerkannte Definition findet sich hier: goo.gl/3iyNe2) ist im Gegensatz zu Artes faktenwidriger Meinungsschleuderei, wie sie am 22. Juli im durch und durch antisemitischen Beitrag „Gaza: Ist das ein Leben?“ zu besichtigen war, eben kein Einfallstor für Propaganda, sondern ein Format, das sich natürlich bis zur subjektiven Standpunkt-Illustration spreizen lässt, aber am Ende nachrichtlichen Kriterien genügen muss. Was die Autoren dieser Nicht-Reportage in Off-Kommentaren an überprüfbar antisemitisch motivierten Falschinformationen einstreuten, sprengt selbst den in der ARD leider üblichen Rahmen, Abscheulichkeiten wie die kürzliche WDR-Demontage der Antisemitismus-Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt – der Hass auf Juden in Europa“ als „Ausgewogenheit“ zu bemänteln. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland spricht in diesem Zusammenhang von einem „Mummenschanz“, hinter dem er keine echte Kritikfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender mehr vermutet (siehe hier: goo.gl/yxeZiD).

Da der WDR sich diesmal kaum bemüßigt sehen wird, die Arte-„Reportage“ einem Faktencheck zu unterziehen, hat das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemistismus das übernommen (siehe hier: goo.gl/BWDqaB). Das Ergebnis ist in vielfacher Hinsicht peinlich für viele Arte-Beteiligte, auch auf deutscher Seite. Denn die vom Forum angeschriebenen Verantwortlichen antworteten auf den vernichtenden Faktencheck ernsthaft, da der Beitrag nicht von Arte Deutschland in das Programmangebot eingebracht werde, überlasse man die Antwort der Arte-Chefredaktion bzw. Programmdirektion in Straßburg. Von dort hieß es abschließend, Arte vertrete „keine eigenständige inhaltliche Position in dieser schwierigen Auseinandersetzung“ (dem israelisch-palästinensischen Konflikt), sondern versuche Zuschauern „ein eigenes fundiertes Urteil aufgrund unterschiedlicher und durchaus kontroverser Sichtweisen und Erfahrungshintergründe zu ermöglichen.“

Genau das ist das Problem: Dieses Meinungs-Durcheinander ersetzt keine Fakten. Es ist bloß, ob ausgewogen oder nicht, Gequatsche ohne Substanz.