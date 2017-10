New York (dpa/tmn) - Sonos will mehrere digitale Assistenten in einem Gerät vereinen. Wie der Hersteller von vernetzten Lautsprechern ankündigte, wird Sonos One zunächst Amazon Alexa beheimaten. Diese unterstützt Stimmen-Steuerung für Musikdienste wie Amazon Music, iHeartRadio, Pandora und TuneIn.

Später soll auch Spotify per Stimme gesteuert werden können. Bis dahin können Nutzer den schwedischen Streaming-Dienst über die Sonos-App via Smartphone bedienen.

Im kommenden Jahr soll dann auch der Google Assistant auf dem Sonos One laufen. Der Sonos One erscheint am 24. Oktober und kann ab sofort vorbestellt werden. In den USA kostet der Lautsprecher 199 Dollar (rund 169 Euro). Ein Preis in Deutschland war zunächst nicht bekannt.