In allen bayerischen Landesbehörden werden künftig Kreuze im Eingangsbereich hängen. Nach einer Kabinettssitzung, in der die Verordnung für die neue Vorschrift beschlossen wurde, hängte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch prompt ein Kreuz in der Münchener Staatskanzlei auf. Ein Bild dieser Aktion teilte Söder kurz darauf auf Twitter.

Klares Bekenntnis zu unserer bayerischen Identität und christlichen Werten. Haben heute im Kabinett beschlossen, dass in jeder staatlichen Behörde ab dem 1. Juni ein Kreuz hängen soll. Habe direkt nach der Sitzung ein Kreuz im Eingangsbereich der Staatskanzlei aufgehängt. pic.twitter.com/o99M0dV4Uy — Markus Söder (@Markus_Soeder) 24. April 2018

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lang auf sich warten: Twitter-Nutzer verarbeiteten ihre Kritik an der Verordnung in diversen Bildmanipulationen. Eine Auswahl der besten Tweets haben wir für euch rausgesucht: