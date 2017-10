Berlin (dpa/tmn) - Ambitionierte Fotografen, verliebte Pärchen und Spürnasen: Wie die Sonne an einem festgelegten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit steht, kann für viele Menschen interessant sein. Für sie lohnt sich ein Blick auf die Seite sonnenverlauf.de.

Wie der Name bereits verrät, wird dort der Sonnenverlauf dargestellt, und zwar für einen beliebig festlegbaren Standort auf der Welt. Gezeigt wird die Sonne als orangener Punkt am Rand eines Kreises, dessen Mittelpunkt der ausgewählte Ort ist. Als Grundlage nutzt die kostenlose Seite den Kartendienst Google Maps - einzelne Visualisierungen lassen sich speichern oder ausdrucken.

Zusätzlich liefert die Seite diverse Daten. Sonnenhöhe und Sonnenrichtung zum Beispiel: Sie könnten einem Fotografen Anhaltspunkte geben, wann der perfekte Zeitpunkt für das Ablichten eines Motivs ist.

Wann geht die Sonne morgens bei uns in der Stadt unter, und wo sieht man das am besten? Das könnte sich ein Pärchen fragen, das einen romantischen Abend plant. Für Spürnasen interessant ist, dass die Seite nicht nur Ausblicke erlaubt. Auch vergangene Sonnenverläufe lassen sich anzeigen. So kann man zum Beispiel prüfen, ob die Angaben zum Aufnahmedatum eines Fotos plausibel sind.