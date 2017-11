Düsseldorf (dpa/tmn) - Hersteller ZTE hat ein Smartphone mit einem zweiten Display zum Ausklappen angekündigt. Das Axon M soll dem Nutzer mehrere Arbeitsmodi ermöglichen.

So kann etwa auf jedem Display eine andere App laufen (Dual-Funktion) - schließlich soll das M für Multitasking stehen. Oder der Nutzer wählt den erweiterten Modus, bei dem beide 5,2 Zoll großen Full-HD-Displays nebeneinander geklappt einen großen 6,75-Zoll-Bildschirm ergeben. Wer sich gegenüber sitzt, könnte die Spiegel-Funktion sinnvoll finden. Dabei zeigen beide Displays das Gleiche an. So kann man etwa das Telefon zu einem Zelt klappen und zum Anschauen eines Videos in die Mitte stellen.

Die Zelt-Position kann aber natürlich auch bei der Einzelnutzung im normalen Smartphone-Modus als Ständer dienen. ZTE hat auch nur eine einzige 20-Megapixel-Kamera verbaut - an der sonst üblichen Frontkamera-Position. Wer diese als Hauptkamera nutzen möchte, dreht das zusammengeklappte Gerät einfach um und kann das Zweitdisplay auf der Rückseite zur Bildkontrolle nutzen. Wann und zu welchem Preis das Oberklasse-Smartphone in Deutschland startet, teilte der chinesische Hersteller zunächst nicht mit.