Hannover (dpa/tmn) - Navi an Bord, Kamera startklar und immer in Kontakt mit den Liebsten zu Hause. Smartphones sind die perfekten Reisebegleiter. Nutzer sollten vor ihrer Abreise hilfreiches Zubehör einpacken und während der Fahrt die Kosten im Blick behalten:

- Im Ausland surfen: Seitdem die EU die Roaminggebühren gekippt hat, müssen sich Handynutzer in Europa weniger Gedanken über zu hohe Gebühren machen. Wer einen Vertrag mit Internet-Flatrate in Deutschland abgeschlossen hat, surft auch in Rimini oder an der Côte d’Azur kostenlos. Anders sieht es außerhalb der EU aus. Hier können die Anbieter teils kräftige Zusatzgebühren verlangen. Die genauen Tarife für das Reiseland kennt der eigene Mobilfunkanbieter.

- Extra-SIM-Karte kaufen: Alexander Spiel vom Computermagazin «c’t» rät, gerade bei längeren Aufenthalten im Reiseland eine SIM-Karte eines einheimischen Anbieters zu kaufen: «Prepaid-Karten kosten oft nur wenige Euro für ein paar Gigabyte Datenvolumen. Wichtig ist es, sich keinen Vertrag aufschwatzen zu lassen.» Wer häufig verreist, kann ein Dual-SIM-Smartphone nutzen. Eine bequeme Lösung, denn dann kann man die ausländische SIM-Karte neben der heimischen betreiben.

- WLAN nutzen: In vielen Touristen-Orten gibt es zunehmend freies WLAN. Bei Hotels und Gaststätten ist dieser Service häufig inklusive. Auch an öffentlichen Orten gibt es oft frei zugängliche Hotspots. Das ist praktisch, aber nicht immer sicher. Chris Wojzechowski vom Institut für Internet-Sicherheit rät, beim Surfen über solche offenen Hotspots keine sensiblen Daten einzugeben - also auf Online-Banking zu verzichten. Nutzer können nie sicher sein, wer den Router hinter dem WLAN betreibt und ob der Datenverkehr aufgezeichnet wird.

- Kartenmaterial abspeichern: Bei entlegenen Reisezielen gibt es weder WLAN noch Empfang. Wer sein Smartphone zum Navigieren nutzen will, kann vorher Offline-Karten herunterladen. Google bietet für seine App «Maps» frei festzulegender Kartenbereiche an. Spiel empfiehlt außerdem die App « OsmAnd» für Android oder iOS. Sie deckt neben einfachen Straßenkarten auch Skigebiete oder Seekarten ab. Außerdem bieten viele Tourismuszentren eigene Apps an - neben Karten sind oft auch lokale Tipps enthalten. Kostenlose Offline-Navigation gibt es auch über Apps wie « HERE WeGo».

- Akku laden: Die meisten Smartphones verwenden zum Laden ein USB-Kabel. Praktisch: Die sind weltweit identisch. Aber der deutsche Stecker passt nicht in jede Steckdose. Unter Umständen brauchen Reisende im Ausland einen Adapter. Das erfahren sie online - etwa unter « www.welt-steckdosen.de». Ein Universal-Adapter deckt gleich viele verschiedene Steckdosen ab - taugt also auch für eine Weltreise. Wer mit dem Auto verreist, kann den 12 Volt-Stromanschluss im Zigarettenanzünder nutzen. Auch die sind international identisch. Passende USB-Adapter kann man günstig im Internet oder beim Händler für Autozubehör kaufen. Hier gibt es auch universelle Smartphone-Halterungen, falls das Handy als Navi genutzt werden soll.