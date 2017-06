Berlin (dpa/tmn) - Rechnungen, Buchungsbestätigungen, Flugticket, Werbung - bei den meisten Menschen landet täglich mindestens eine E-Mail im Postfach. Und ob beruflich oder privat: Beinahe jeder hat mindestens eine E-Mail-Adresse.

Trotz der Konkurrenz durch Messenger-Dienste werden es jedes Jahr mehr E-Mail-Adressen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 625,8 Milliarden E-Mails verschickt, wie aus einer Hochrechnung der Anbieter Web.de und GMX hervorgeht. Doch manche sind trotzdem unsicher über den richtigen Umgang mit E-Mails. Hier sind sieben Tipps für mehr Klarheit und Sicherheit.

DER EINSATZZWECK - E-Mails vom Arbeitgeber-Account eignen sich nicht für alle Anliegen. «E-Mail ist die erste Wahl, wenn es um verbindliche und nachvollziehbare Korrespondenzen geht», erklärt der Branchenverband Bitkom in seinem « E-Mail-Knigge». Denn Unternehmen müssten die geschäftlichen Mails archivieren und aufbewahren. Für die Verabredung zum Mittagessen oder einen kleinen digitalen Plausch eignen sich deshalb eher ein Instant-Messenger oder soziale Medien.

DAS KISS-PRINZIP - «Keep it short and simple» heißt das sogenannte Kiss-Prinzip ausgeschrieben. Wer eine Mail schreibt, sollte sich kurzfassen und schnell auf den Punkt kommen, empfiehlt der E-Mail-Knigge. Für die Übersichtlichkeit beim Empfänger sollte jede Mail nur ein Thema haben, das dann auch in der Betreffzeile steht. Denn viele nutzen den Posteingang auch als Aufgaben-Liste. Wer beim Empfänger nur geringe Aufmerksamkeit beim Lesen vermutet, kann Schlagwörter auch fett markieren - allerdings nicht zu aufdringlich.

DIE SIGNATUR - In E-Mail-Programmen wie Microsoft Outlook und Mozilla Thunderbird, und auch bei vielen Webmail-Oberflächen können Nutzer eine Signatur eingeben. Sie erscheint dann automatisch unter jeder Mail. Auch hier gilt: auf das Nötigste beschränken. Meist gibt die Firma eine feste Signatur vor. Auch private Mails können mit einer Signatur versehen werden - diese sollten aber möglichst nur Text und wichtige Informationen enthalten oder eine kurze Grußformel.

DIE SICHERHEIT - E-Mails werden gerne für Spam und zum Verbreiten von Schadsoftware genutzt. Um sich davor zu schützen, helfen schon ganz einfache Verhaltensregeln. «Öffnen Sie keine E-Mails, von denen Sie den Absender nicht kennen. Öffnen Sie keine Anhänge, von denen Sie nicht wissen, wo sie herkommen - insbesondere keine gepackten Archive wie .zip- oder .rar-Dateien», sagt Julian Graf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.