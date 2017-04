Berlin (dpa-infocom) - Kaum steigen die Temperaturen, müssen oft neue Klamotten her. Denn einige Stücke im Kleiderschrank sind nicht mehr angesagt oder aufgetragen. Viele Schnäppchenjäger lassen sich dabei gern von einer App helfen.

«GLAMOUR» zeigt Rabatt-Angebote von über 145 Shopping-Week-Partnern an. Das kommt den iOS-Charts zufolge gut an. Nutzer finden über die kostenlose App nicht nur Mode-Artikel, sondern auch viele Produkte aus den Bereichen Food und Living. Wer sein iPhone mit der freigeschalteten Shopping-Card an der Kasse vorzeigt, erhält beim Bezahlen einige Vorteile. Ebenso sind Rabatt-Codes für Onlineshops erhältlich. Ein Shopfinder führt zu den teilnehmenden Geschäften.

Beim Shoppen wie auch bei Stadterkundungen ist viel Mobilität gefragt. Dabei muss es nicht immer das eigene Auto sein, das einen von einem Ort zum anderen bringt. Viele greifen derzeit auf die kostenlose App «Google Maps – Navigation, Bus & Bahn» zurück. Mit ihr gelangt man pünktlich zur Bushaltestelle, zum Bahnhof oder zum Treffpunkt für die Mitfahrgelegenheit. Denn sie liefert Echtzeitinformationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit der passenden App können sich viele aber auch einen Weg sparen, nämlich den zur Bank. Mit «Sparkasse+ Alle Finanzen mobil im Griff» können Bankkunden überall ihre aktuellen Kontostände abfragen und Überweisungen tätigen. Außerdem ist es möglich, Geld an Freunde und Familienangehörige zu schicken. Mit der 0,99 teuren App lassen sich auch verlorene Karten sperren.

Meistgekaufte iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 3 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 4 Threema Threema GmbH 2,99 5 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 6 Facetune Lightricks Ltd. 3,99 7 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 8 Sparkasse+ Alle Finanzen mobil im Griff Star Finanz GmbH 0,99 9 Scanner Pro – Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle Inc. 3,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Chicken Scream Perfect Tap Games kostenlos 3 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 4 GLAMOUR Shopping-Week – Rabatte, News & Trends Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos 5 Gangstar New Orleans: Online Open World Game Gameloft kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 Google Maps – Navigation, Bus & Bahn Google, Inc. kostenlos 8 YouTube – Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 9 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

Top iPad Apps

Meistgekaufte iPad-Apps



Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 GoodNotes 4 - Notes & PDF Time Base Technology Limited 7,99 3 Construction Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 4 ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 ADAC Verlag GmbH 4,99 5 ROME: Total War - Barbarian Invasion Feral Interactive Ltd 4,99 6 Dinotrux: Lostruxen! Fox and Sheep GmbH 1,99 7 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 8 PDF Expert 5 – PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle Inc. 9,99 9 App für WhatsApp - Version für iPad Internet Rocks Inc. 2,99 10 Scanner Pro – Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle Inc. 3,99

Meistgeladene iPad-Apps