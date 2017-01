"Zondag met Lubach“ Satirevideo: Die Niederlande empfehlen sich Trump

Düsseldorf. In der niederländische Satireshow "Zondag met Lubach“ (Sonntag mit Lubach) hat der Moderator und Comedian Arjen Lubach ein Video gezeigt, in dem sich die Niederlande dem frisch vereidigten amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump empfehlen, denn "es sei besser sich mit America zu verstehen".

Und damit Trump Gefallen an dem kleinen Land findet, ist das Video ganz im Stile von Trump gemacht worden: "It's gonna be a great video, it's gonna be absolutely fantastic."