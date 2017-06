Berlin (dpa/tmn) - Rovio sind für die «Angry Birds» bekannt. In ihrem neuen Spiel «Battle Bay» bleiben die beliebten Vögel aber außen vor. Hier liefern sich Comic-Kapitäne in kleinen Booten erbitterte Seeschlachten in zwei Fünferteams.

Das Ziel: Innerhalb von fünf Minuten das gegnerische Team zerstören oder dessen Basis erobern. Wichtig: Spieler müssen ein Auge auf die Umgebung haben. Auf dem Wasser treibt allerhand Zeug, das genutzt werden kann. Mit Seeminen kann der Gegner in die Falle gelockt werden, Felsen schützen vor Beschuss. Hinter Wellenkämmen können sich geschickte Spieler anschleichen und plötzlich zuschlagen. Wer nicht darauf achtet, gibt auf dem Rücken einer Welle ein leichtes Ziel ab.

Nach erfolgreichen Kämpfen lässt sich der Kapitän schulen oder bastelt am Boot. Ungeduldige Spieler können gleich im Shop Verbesserungen kaufen, statt sie freizuspielen. Davon abgesehen ist das spaßige Spiel für Android und iOS kostenlos.

Seitdem es Superhelden gibt, streiten sich die Fans um eine Frage: Wer ist der Stärkste? Das lässt sich dank «Injustice 2» von Warner Bros. Entertainment im direkten Duell Superheld gegen Superheld ermitteln. In dem Prügelspiel treten die Helden und Schurken aus den DC Comics gegeneinander an. Knapp 30 mehr oder weniger bekannte Figuren aus dem DC-Universum stehen zum Kampf bereit. Dazu zählen Batman, Superman oder Wonder Woman, aber auch die Bösewichter Joker, Harley Quinn und Brainiac. Einige müssen erst freigespielt werden.

Grafisch ist das von den «Mortal Kombat»-Machern entwickelte «Injustice 2» für ein Smartphone-Spiel eine echte Bank. Die Versionen für Android und iOS sind kostenlos, gegen Geld gibt es mehr Inhalte.

«Spaceplan» von Devolver Digital ist ein Klicker. In diesem Genre kommt es einzig darauf an, möglichst oft auf den Bildschirm zu tippen. Was langweilig klingt, birgt erhebliches Suchtpotential. Im Falle von «Spaceplan» erwacht ein Computer zum Leben. Der Spieler muss ihm Strom verschaffen - durch Fingertipper und -wischer auf dem Bildschirm. Dabei wird auch Stück für Stück eine Geschichte erzählt.