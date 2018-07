Berlin (dpa-infocom) - Das Knobelspiel «Scalak» steht bei iOS-Nutzern diese Woche hoch im Kurs. Außerdem ist ein makaberes Zombie-Spiel in die Game-Charts geklettert.

Es gibt Spiele, die machen gleichzeitig süchtig und treiben einen auch noch in den Wahnsinn. Dazu gehört sicherlich auch «Scalak» (Michal Pawlowski, 2,29 Euro). In diesem kniffligen Rätselspaß, der ein wenig an Tetris erinnert, muss der Spieler Formen richtig in einen Würfel einsetzen oder geometrische Figuren so miteinander kombinieren, dass sie eine vollständige Fläche ergeben.

In dem kostenlosen Spiel «Dead Island: Survivors» von FISHLABS (In-Game-Käufe möglich) muss man sich als Überlebender einer Zombie-Apokalypse in Sicherheit bringen. Die eigentlich so paradiesische Karibikinsel wurde nämlich von bedrohlichen Zombies überrannt. Mit diversen Waffen, darunter Elektrozäune und Abwehrkanonen, kann man den Ansturm der schlurfenden Untoten versuchen zu stoppen. Bei der zünftigen Zombie-Jagd fliegen ordentlich die Fetzen - kein Spiel für Kinder!

Wer es lieber ruhig und friedlich mag, sollte einen Blick auf den «Farming Simulator 2018» (5,49 Euro) werfen. Als Bauer steuert man einen Fuhrpark aus Mähdreschern und Traktoren über Getreidefelder, die man zuvor selbst bestellen muss. Es gilt, verschiedene Getreidesorten anzupflanzen sowie Schweine und Kühe zu züchten und auf dem Markt gewinnbringend zu verkaufen. Mit dem Geld kann man den eigenen Bauernhof erweitern und noch mehr Geld machen.

Meistgekaufte iPhone Games