Für Xbox One und Playstation 4 ist nun ein Puzzle-Abenteuer erschienen, das es schon seit einiger Zeit für PC gibt. «Human Fall Flat» hat eine ganze Menge zu bieten. Spieler müssen mit Hauptfigur Bob aus einer surreal wirkenden Traumwelt entkommen. Dabei können Objekte in der Spielwelt beliebig manipuliert werden - innerhalb der realistischen Grenzen der Physik. Bob kann Dinge verschieben, kombinieren, verbrennen oder durch die Luft schleudern.

Berlin (dpa/tmn) - Wer «Jak and Daxter» oder «Ratchet & Clank» mag, sollte «Skylar und Plux: Adventure on Clover Osland» vom Entwicklungsstudio Right Nice Games anschauen. Fuchs Skylar Lynxe und deren Eulen-Kumpel Plux Owlsley hüpfen und flattern hier durch eine hübsch gestaltete Insellandschaft.

Die Aufgaben reichen vom einfachen Betätigen von Schaltern oder Öffnen von Türen bis zu komplexen Puzzles, bei denen zahlreiche Einzelschritte ineinander passen müssen. Geschicklichkeit muss mit logischem Denken gepaart werden. Und das macht richtig Laune. Das Spiel ist in den Stores von Sony und Microsoft für je rund 15 Euro erhältlich.

«Portal Knights» ist ein kooperatives 3D-Abenteuerspiel mit leichten Anleihen bei Rollenspielen. Als Krieger, Magier oder Waldläufer beginnt man seine Reise durch eine offene Welt. Diese Welt liegt in Trümmern - und das soll nicht so bleiben. Die durch den sogenannten «Bruch» entstandenen Einzelteile müssen wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Daraus ergibt sich eine flotte Mischung aus Minecraft und Zelda, wenn man so will. Neben den Kämpfen gegen fantasievoll gestaltete Gegner und Bosse müssen zahlreiche Gegenstände und Ressourcen gesammelt werden. Aus diesen werden dann Rüstungen oder Waffen hergestellt.

Wesentlicher Bestandteil des Spiels ist das Sammeln von Portalsplittern, um die zerstörten Portale reparieren zu können. Dadurch wird die Weiterreise möglich. Die zufällig generierte Inselwelt kann der Spieler alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern erkunden. «Portal Knights» (ab sechs Jahren) ist für Playstation 4 und Xbox One für jeweils rund 30 Euro erhältlich.

«Constructor» ist zurück. Mit feiner Grafik und dem Zusatz «HD» kann 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung wieder geplant, geschmiert, und gebaut werden. In «Constructor HD» übernimmt der Spieler die Rolle eines aufstrebenden Bau-Unternehmers, der für den wirtschaftlichen Erfolg vor nichts zurückschreckt.

Um sich in einem hart umkämpften Markt durchzusetzen, bedient er sich zwielichtiger Geschäftspraktiken. Zum Beispiel werden Baugrundstücke mit Horden von Hippies besetzt. Schlägertrupps überzeugen unwillige Geschäftspartner. Gerissene Bauherren wissen sich zu helfen. Die böse Version von «SimCity» gibt es für Nintendos Switch, die Xbox One, Playstation 4 und für den PC. Der Preis liegt bei rund 50 Euro, die Altersfreigabe bei zwölf Jahren.