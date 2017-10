Berlin (dpa/tmn) - Vengaboys, Aqua, Mr. President oder Snap! - alles vergeben und vergessen nach nunmehr 20 Jahren, sollte man meinen. Doch wer so denkt, hat die Rechnung ohne zwei Dänen gemacht, die mit ihrer Seite The90sbutton.com alte musikalische Wunden wieder aufreißen.

Wer den David-Hasselhoff-Button anklickt, startet einen Videoclip-Zufallsgenerator, der auf direktem Weg in die 90er Jahre zurückführt. Vor einem glitzernden Regenbogen-Hintergrund laufen dann eingebundene Youtube-Videos ab. Die sind zwar nicht immer in der besten Qualität verfügbar und manchmal in Deutschland auch gar nicht. Der «The Hoff»-Button für den nächsten Clip ist aber schnell gedrückt - und unterhaltsam ist die Chart-Zeitreise allemal.