Berlin (dpa/tmn) - Spieleflut für Nintendos jüngste Konsole Switch und den Nintendo 3DS. Wie das Unternehmen in einer Videobotschaft bekannt gab, werden in den kommenden Monaten rund 40 neue Titel für beide Spielkonsolen erscheinen.

Darunter sind bereits von anderen Konsolen und dem PC bekannte Spielewie «Doom» oder «Wolfenstein II: The New Colossus», aber auch Neuankündigungen wie «L.A. Noire». Außerdem gab Nintendo neue Details zum nächsten Mario-Titel bekannt. «Super Mario Odyssey» wird am 27. Oktober erscheinen.

Auch für die 3DS-Geräte gibt es neue Spiele, darunter unter anderem eine Sammlung der klassischen «Mario Party»-Minigames und eine neue Ausgabe von Minecraft namens «Minecraft: New Nintendo 3DS Edition» für die mobile Konsole. Mit «Pokémon Ultra Sun» und «Pokémon Ultra Moon» erscheinen Ende November außerdem zwei neue Pokémon-Abenteuer.