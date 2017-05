Shanghai (dpa/tmn) - Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden will Microsoft sein neues Surface Pro auf den Markt bringen. Das hat der Anbieter in Shanghai angekündigt.

Das fünfte Modell der tragbaren Rechnerreihe hat sich vor allem in seinem Inneren verändert - äußerlich erinnert es stark an das Surface Pro 4.

Der Bildschirm hat eine Bilddiagonale von 12,3 Zoll und kann mit der Hand, einem separat erhältlichen, neuen Surface Pen sowie dem für den großen Rechner Surface Studio konzipierten Surface Dial bedient werden. Das ist eine Art Drehknopf, den man auf den Bildschirm setzt und der je nach geöffneter App unterschiedliche Funktionen erfüllt.

Wie beim Vorgänger gibt es neben dem proprietären Surface-Anschluss Eingänge für USB 3.0 und einen Mini-Display-Port. Käufer können aus verschiedenen Prozessoren der siebten Generation von Intel wählen. Die Optionen m3 und i5 kommen ohne zusätzlichen Lüfter im Gehäuse aus, für den stärksten Chip i7 ist ein Gebläse eingebaut. Der Arbeitsspeicher hat bis zu 16 Gigabyte (GB), die interne SSD-Festplatte umfasst in der größten Option 512 GB.

Das neue Surface Pro kommt am 15. Juni auf den Markt und wird in Deutschland für 949 Euro erhältlich sein. Die Version mit LTE-Chip soll später in diesem Jahr erscheinen.