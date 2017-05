Zürich (dpa/tmn) - Mit neuer Oberfläche und einfacherer Bedienung geht der Terminplaner Doodle runderneuert auch für deutsche Nutzer an den Start. Um einen gemeinsamen Termin zu finden, müssen online jetzt nur noch drei Schritte ausgeführt werden - bisher waren es vier.

Außerdem ist die Oberfläche nun übersichtlicher und an aktuelle Webseiten-Designs angepasst, teilte das Unternehmen in Zürich mit. In einer Übergangszeit bis mindestens Herbst 2017 können sentimentale Nutzer allerdings noch auf das alte Design umschalten. Der neue Look wurde zuvor bereits in den USA und Großbritannien veröffentlicht.

Doodle eignet sich für das Finden von Terminen mit mehreren Menschen - zum Beispiel für Feiern, Besprechungen oder Ausflüge. Der Ersteller der Suche kann ohne Anmeldung verschiedene Termine, optional mit Uhrzeit, aus einem Kalender auswählen und diese Vorschläge über einen Link an Freunde oder Kollegen schicken. Diese wiederum können ihren Namen angeben und bei einzelnen Terminvorschlägen zu- oder absagen.