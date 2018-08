Frankfurt (dpa/tmn) - Für manch einen beginnt das Ende der Welt im Chaos der Küche - für andere mit dem Aufdecken eines Geheimnisses. Die neuen Videospiele beherbergen verschiedene Dystopien.

Lost in Neo Berlin - «State of Mind»

Ein düsteres 3D-Abenteuer von einem deutschen Entwicklungsstudio: Da darf Berlin schon einmal die Kulisse geben. In «State of Mind» aus dem Hause Daedalic Entertainment spielt der Journalist Richard Nolan eine der Hauptrollen. Die Spieler werden versetzt ins Jahr 2048. Nolan erwacht nach einem Verkehrsunfall aus dem Koma und findet sich in einer veränderten Welt wieder. Seine Familie ist verschwunden - die Mission damit klar. In einer Parallelwelt übernehmen die Spieler dann die Rolle von Adam Newman, einem ebenfalls verunglückten Journalisten. Im weiteren Verlauf müssen beide Kontakt zueinander aufnehmen, um allen Geheimnissen im Spiel auf die Schliche zu kommen.

Das Spiel versucht sich als eine Art spielbaren Film. Zwischendurch werden Action-, Rätsel- und Puzzle-Einlagen eingestreut. Inhaltlich geht es viel um moralische Dilemmas und philosophische Fragen - wie gehen Technik und Menschlichkeit zusammen? Und sicher kann man, wenn einem dieser Ansatz gefällt, über den einen oder anderen spielerischen Mangel hinwegsehen. «State of Mind» ist ab 12 Jahre freigegeben und für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich und kostet zwischen 30 und 40 Euro.

Wenn Grabräuber im Team losziehen - «Strange Brigade»

Wem es in den Indiana Jones- und Tomb-Raider-Spielen zu einsam war, kann jetzt seine Abenteuerlust mit Freunden ausleben. In «Strange Brigade» von Rebellion Development starten bis zu vier Helden gemeinsam in ein Abenteuer. Die Grundgeschichte ist schnell erzählt: Im Ägypten der 30er Jahre erwacht die Hexenkönigin Seteki. Vom Aufwachen eher schlecht gelaunt sendet sie ihre Armee in die Welt. Zombies, Skorpione, Meuchelmörder, Minotauren: Die Monsterhorden gehorchen ihr aufs Wort und trachten den Menschen nach dem Leben.

Die Spieler müssen die Gegend erkunden, Schätze plündern, Charaktere entwickeln und Feinde killen - ein bekanntes Rezept, das hier packend umgesetzt wurde. Die vier spielbaren Charaktere sind mit vielen Fähigkeiten und schlagkräftigen Waffen ausgestattet. Die filmartige Aufmachung, die humorvollen Dialoge und das gute Gameplay sind Zutaten für ein rasantes und umfangreiches Abenteuer, das vor allem im Koop-Modus seine Stärken ausspielt. Der Titel ist für PS4, Xbox One und PC für rund 50 Euro erhältlich und ab 16 Jahren freigegeben.