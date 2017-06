Kurzweilige Luftschlachten und schnelle Bodengefechte zu Lande gibt es im Arcade-Shooter «Iron Wings». Spieler schlüpfen hier in die Rolle der beiden Protagonisten Jack und Amelia. Sie kämpfen auf den Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs gegen die deutsche Luftwaffe und die Schergen des General Adler. Die Steuerung der Fluggeräte ist relativ simpel gehalten und auf Action ausgelegt, dem Spielspaß ist das aber nicht abträglich. Interessant: Spieler können einen der Charaktere direkt steuern, der andere erhält per Mausklick Befehle, während es zu Land und in der Luft durch die USA, Polen, Italien und Deutschland geht.

Berlin (dpa/tmn) - Sommer, Sonne, Spielspaß: Denn die neuen PC-Games fesseln einen trotz des schönen Wetters an den Computer. Es werden Raumschiffe durchs All navigiert, Schlachten geschlagen und Rennen gefahren.

Als Ergänzung zu den klassischen Spiel-Modi Rennen und Elimination soll «Micro Machines World Series» auch einige Online-Battle-Modi für bis zu zwölf Spieler enthalten. Auch ein Team-Deathmatch-Modus ist enthalten. Rund 15 Kampfarenen stehen zur Auswahl. Alle Versionen kosten rund 30 Euro. Die familienfreundliche Raserei hat keine Alterseinschränkung.

- «Sundered»

Mit «Sundered» buhlt ein neues Action-Adventure um die Gunst der Spieler. Dabei kann man dem Titel gute Chancen einräumen, haben seine Macher, Thunder Lotus Games, doch das recht erfolgreiche «Jotun» erschaffen. Auch im neuesten Streich geht es in bester 2D-Manier, vor liebevoll gezeichneten Hintergründen, wieder um knackige Rätsel und actionreiche Endkämpfe. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Eshe, einem Einzelkämpfer und Wanderer, der auf der Flucht vor einer längst vergessenen Bedrohung ist. Oberste Priorität hat für den Spieler dabei immer die geistige Gesundheit des Protagonisten. Auch «Sundered» hat sich dem momentan angesagten, prozeduralen Level-Design verschrieben. Sprich jedes Level ist anders, kein Kampf wie der vorherige. «Sundered» erscheint am 28. Juli via Steam.

- «Final Fantasy 14: Stormblood»

Aufbruch in neue Länder: Mit «Final Fantasy 14: Stormblood» erscheint eine große Erweiterung zum Hauptspiel «Final Fantasy 14». Viele Neuerungen sind mit an Bord. Unter anderem eine höhere Stufenobergrenze, mehr als acht neue Gebiete, neue Fähigkeiten wie Schwimmen und Tauchen, ein größeres Inventar und ein verbessertes Kampfsystem. Als Krieger des Lichts gilt es erneut, Eorzea vor den böswilligen Primae zu beschützen. Um «Final Fantasy 14: Stormblood» spielen zu können, wird das Hauptspiel benötigt. Die Erweiterung kostet für den PC rund 35 Euro, für fünf Euro mehr gibt es die Complete Edition mit Hauptspiel.