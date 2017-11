«Stranger Things: The Game» ist ein Action-Adventure im Stil alter Zelda-Spiele. Spieler erkunden in Retro-Pixelgrafik aus der Serie bekannte Orte, suchen nach Hinweisen, Personen und wichtigen Gegenständen. «Stranger Things: The Game» ist eine tolle kostenlose Ergänzung für Fans der Serie. Und auch wer die Serie noch nicht kennt, aber Spiele wie Zelda mag, kommt auf seine Kosten. Die App ist im iTunes-Store und bei Google Play erhältlich.

Zur zweiten Staffel der Mystery-Serie «Stranger Things» veröffentlicht Netflix «Stranger Things: The Game». Schauplatz ist die Kleinstadt Hawkins in den 1980er Jahren. Hier gehen seltsame Dinge vor sich. Ein Kind verschwindet, rund um ein mysteriöses Labor herrscht rege Betriebsamkeit und der Düsterwald ist düsterer als je zuvor. Zeit also für die Kinder des Ortes auf Spurensuche zu gehen.

Eine verlassene Welt voller spektakulärer Gebäude, eine künstliche Intelligenz im Dialog mit ihrem Schöpfer und die Frage nach dem Sinn: Das ist «The Talos Principle» von Croteam. In dem Puzzlespiel aus der Ich-Perspektive schlüpfen Spieler in die künstliche Haut einer humanoiden Maschine und findet sich in einer Welt wieder, welche die Schönheit menschlichen Schaffens zeigt, ohne jedoch auf Menschen zu treffen. Diese Welt ist vollgestopft mit Puzzeln, das größte Rätsel ist jedoch die große Frage nach der eigenen Existenz.

Rätselspaß für Abenteuer-Freunde

Als Jonathan Blow 2008 den Überraschungshit «Braid» veröffentlichte, stieg er schnell zum Star in der Entwickler-Szene auf. Der Rätsel-Plattformer war unverschämt gut und löste einen Boom für Independent-Spiele aus. 2016 erschien sein zweiter Titel «The Witness» für die Playstation 4 - und jetzt auch für iOS. Das Spiel schickt einen ohne große Erklärungen auf eine Insel voller Rätsel.

Nach dem Einstiegs-Rätsel in einer Höhle wandeln sich die simplen Aufgaben schnell in komplexe Rätsel. Nach der Höhle steht die Insel zur Erkundung bereit. Sie ist riesig und die verschiedenen Bereiche - etwa Wüste, Wälder, Sümpfe und Tempel - sind sofort erkundbar. Überall gibt es Rätsel zu entdecken, die teils miteinander verbunden sind und ganze Netzwerke bilden. Gelegentlich kommen Erinnerungen an den Rätsel-Klassiker «Myst» auf. Wer die Geheimnisse der Insel lüften möchte, muss 10,99 Euro im Appstore investieren.

Agenten-Abenteuer mit vielen schönen Details

Mit Maniac Mansion und Monkey Island erlangte Ron Gilbert Kultstatus. Nun hat er mit «Thimbleweed Park» ein neues Point and Click Adventure vorgelegt. Freunde der alten Lucas-Arts-Adventures dürfte schon bei der Grafik das Herz höherschlagen: Nostalgisch pixelig, aber doch farbenfroh und detailverliebt. Die Geschichte strotz zudem nur so von Verweisen auf die Pop-Kultur der 80er und 90er Jahre. Die Agenten Ray und Reyes erinnern stark an Mulder und Scully aus Akte X, die Kleinstadt Thimbleweed Park und ihre seltsamen Bewohner wecken Erinnerungen an Twin Peaks.

Während Spieler in die Rolle gleich mehrerer Personen schlüpfen, entdecken sie die dunklen Ecken des Ortes: Ein heruntergekommenes Hotel, ein gruseliger Zirkus und eine verlassene Fabrik verbergen Geheimnisse - aber auch jede Menge Humor. «Thimbleweed Park» von Terrible Toybox kostet für iOS und Android derzeit rund 9,99 Euro.

Mit dem Auto in die Stunt-Arena

Der Fußball-Racing-Mix «Rocket League» ist momentan eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele im Netz. «REKT!» von Little Chicken Game Company spielt sich ähnlich, hier fehlt jedoch der Ball. Stattdessen borgt sich der Racer das Prinzip von «Tony Hawk’s Pro Skater»: Spieler rasen im Auto durch eine Arena voller Rampen, Plattformen und Loopings und versuche dort, die aberwitzigsten Stunts auszuführen. Saltos, Drifts, Fassrollen - alles ist möglich.

Volle Punkte gibt es nur, wenn der Fünffach-Überschlag auch auf allen vier Reifen endet und nicht in der nächstliegenden Wand. In den Herausforderungen werden bestimmte Stunts vom Spieler gefordert, die teils einiges an Training benötigen, dafür aber auch mit neuen Aufgaben oder Autos belohnen. «REKT!» ist ein etwas anderes Rennspiel, das einfach Spaß macht. Für 2,29 Euro kommt «REKT!» auf das iPhone.