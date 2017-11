Berlin (dpa/tmn) - Katzen, Grusel, Sticker, Lichtschwerter - bei den neuen Konsolenspielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Überblick:

Epische Schlachten im «Star Wars»-Universum

Um «Star Wars» kommt in diesen Tagen kaum jemand herum. Am 14. Dezember läuft in den deutschen Kinos der neueste Film der Weltraum-Saga an. Auch für die Konsolen gibt es ein neues Spiel: «Star Wars Battlefront II» von Electronic Arts. Neu in der zweiten Auflage des Spiels ist ein Einzelspieler-Modus, der den bekannten Multiplayer-Modus mit seinem Prinzip «Kampfgruppe gegen Kampfgruppe» ergänzt.

Die Solo-Kampagne bestreiten Spieler überwiegend in der Rolle von Iden Versio, einer imperialen Kämpferin, die zur Hilfe eilt, wenn die Sturmtruppen in Not geraten. Zwischenzeitlich wechseln sie auch mal auf die «helle Seite der Macht»: in die Rollen von Luke Skywalker und Han Solo. «Star Wars Battlefront II» ist für Playstation 4 und Xbox One für je rund 70 Euro erhältlich und ab 16 Jahren freigegeben.

Kleiner Kater rettet entführte Schwester

Das Action-Adventure «Cat Quest» von PQube dürfe die Herzen aller spielenden Katzenfreunde höher schlagen lassen. Die Story: Ein kleiner mit Schwert bewaffneter Kater muss seine Schwester befreien, die von einem geheimnisvollen Bösewicht entführt wurde. Doch bevor der samtpfotige Held den übermächtigen Endgegner verprügeln kann, muss er in der offenen, von Bonbonfarben dominierten Spielwelt viele Aufgaben erfüllen. Es gilt, Rätsel zu lösen, Feinde zu besiegen, Ausrüstungsgegenstände zu horten und Erfahrungspunkte zu sammeln.

Kämpfe finden in Echtzeit statt, dabei kommen Nahkampfwaffen und Magie zum Einsatz. Man bewegt sich auf der Oberfläche oder taucht in einen der zahlreichen Gänge hinab, in denen es vor Gegnern wimmelt. «Cat Quest» gibt es als Download für Playstation 4 und Nintendo Switch für je rund 13 Euro. Es ist ab 6 Jahren freigegeben.

Auf Verbrecherjagd in den 40er Jahren

Das Detektivspiel «L.A. Noire» von Rockstar Games gibt es grundlegend überarbeitet nun für Playstation 4, XBox One und Nintendo Switch. Der im Film-noir-Stil gehaltene Titel spielt in den 1940er Jahren. Die Abenteuer basieren auf echten Fällen. Spieler müssen Tätern nachspüren, Zeugen befragen und Spuren verfolgen – klassische Ermittlerarbeit ist gefragt. Die Verpackung der Handlung ist, wie bei seinem Vorgänger aus dem Jahr 2011, nichts für zarte Gemüter.