Berlin (dpa/tmn) - Das ursprünglich für den Nintendo-Handheld 3DS entwickelte Survival-Gruselschocker-Game «Resident Evil Revelations» ist nun auch für die aktuellen Konsolen Playstation (PS) 4 und Xbox One erhältlich.

«Resident Evil Revelations»

Zeitlich ist das Spiel zwischen den Resident Evil-Folgen 4 und 5 angesiedelt. Der Plot: Eine neue Gruppe zur Terrorismusbekämpfung wurde gerade gegründet, und der Spieler begleitet die Hauptfiguren Jill Valentine und Chris Redfield. Letzterer verschwindet während einer Mission. Seine Kollegin Jill wird entsandt, um die Vorgänge aufzuklären.

Die Spur führt sie auf ein Kreuzfahrtschiff, auf dem üble Monster ihr Unwesen treiben. «Revelations» setzt den Fokus stärker auf den Horror- als auf den Actionaspekt. Den Spieler erwartet ein im Vergleich zur 3DS-Version aus dem Jahr 2012 optisch deutlich verbesserter Titel. Zudem sind alle herunterladbaren Inhalte direkt mit an Bord. Das Spiel (ab 16 Jahren) kostet rund 25 Euro und soll später im Jahr auch noch auf die Nintendo Switch kommen.

«Batman: Der Feind im Inneren»

Neues Spielefutter gibt es auch für Freunde der Marvel-Comic-Welten, und zwar in Gestalt der ersten Folge der Serie «Batman: Der Feind im Inneren». In dem Adventure kehrt Bösewicht Riddler nach Gotham City zurück, um die Menschen dort zu terrorisieren. Das bedeutet einen Haufen Arbeit für Batman. Und damit nicht genug: Auch ein neuer Joker kündigt sich an. Das wie ein interaktiver Film aufgebaute Spiel ist dank einer sich gut entwickelnden Story spannend. Als Download für PS4 und Xbox One kostet es je rund 6,50 Euro und ist ab 16 Jahre freigegeben. Es sollen noch vier Teile folgen.

«Mario + Rabbids Kingdom Battle»

Beim Nintendo-Switch-Titel «Mario + Rabbids Kingdom Battle» trifft der Kultklempner auf die liebenswerten wie chaotischen Mümmelmänner. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes Gute-Laune-Abenteuer-Spiel. Die Ausgangslage: Eine Windhose hat das Pilz-Königreich ins Chaos gestürzt - nicht zuletzt deshalb, weil durch das Naturereignis auch die Hasen auf mysteriöse Weise in das Pilz-Reich verbracht wurden. Ordnung in das Ganze zu bekommen, ist selbstverständlich ein Fall für Mario, seine Verwandten und die Kollegen Luigi, Peach, Yoshi und Co.