Berlin (dpa/tmn) - Heiße Reifen, bunte Freunde und waffenstarrende Weltraum-Schlachtschiffe: Auf die Spielkonsolen rollen zum Jahresende gewichtige Neuerscheinungen zu. Vier Titel im Überblick:

Renn-Simulation für Einsteiger

Rennspiele auf Nintendo-Konsolen? Da gibt es die Funracer-Serie Mario Kart, manche erinnern sich noch an «Need for Speed»-Umsetzungen für Gamecube oder Wii U. Aber das liegt schon lange zurück. Eden Games springen mit ihrer Rennsimulationen «Gear Club Unlimited» für die Nintendo Switch in diese Lücke. Der Ansatz ist gar nicht einmal schlecht: Die Präsentation dürfte Motorsportfans gefallen. Die Boliden wirken ansehnlich und einigermaßen detailreich. Mit Tuning-Paketen lassen sich die Wagen aufmotzen.

Die Entwickler vermeiden es allerdings, zu sehr in die Tiefe zu gehen und damit Gelegenheitsspieler zu überfordern. Kern des Spiels ist die Einzelspieler-Kampagne - der Multiplayer-Modus hat eher Alibi-Funktion. 24 Kurse in abwechslungsreichen Umgebungen stehen zur Auswahl, dazu rund 32 Autos. Wie bei Rennsimulationen üblich, können Fahrhilfen genutzt werden oder - für ein realistisches Fahrgefühl - abgeschaltet werden. «Gear Club Unlimited» hat keine Altersbeschränkung und kostet rund 50 Euro.

Weltenrettung mit Wolf

«Okami HD» ist eine modernisierte Neuauflage des gleichnamigen Playstation-2-Klassikers von 2006. In dem japanischen Action-Adventure retten Spieler als Shinto-Göttin Amaterasu in Form einer weißen Wölfin die Menschheit. Die wird vom bösen Drachen Orochi mit seinen dämonischen Schergen bedroht, denen man nur mit Taktik und viel Magie begegnen kann. Die weiße Wölfin hat mit Issun einen interessanten Gefährten, der in ihrem Pelz haust. Gemeinsam begegnen beide skurrilen Wesen und Bösewichten, etwa einem überdimensionierten Sperling, der sich als Boss einer kriminellen Bewegung herausstellt.

Zwei Grundwaffen - Spiegel und Rosenkranz - stehen zur Auswahl, wobei sich nach und nach ein ungeahnter Variantenreichtum abzeichnet. Wirklich innovativ wird es, wenn mit einer von 13 möglichen Pinselstrichtechniken Bomben erschaffen werfen, die den Gegnern besonders zusetzen. Dazu wird reichlich gekämpft und geknobelt, was «Okami HD» zu einem abwechslungsreichen Spaß macht. Das Spiel gibt es für Playstation 4 und Xbox One für je rund 25 Euro.

Wenn Weltraum-Flotten aneinander geraten

Auf den Weltmeeren stand das Schiff Dreadnought Anfang des 20. Jahrhunderts für eine radikale Modernisierung im Schlachtschiffbau. Die Berliner Entwickler von Yager schicken nun statt öliger Eisenschiffe kanonenstarrende Raumschiffe in große Flottenschlachten. Das Spielprinzip von «Dreadnought» ist denkbar einfach: Man tritt in Teams in den Spielemodi «Deathmatch» oder «Elimination» gegeneinander an und versucht, mit ein wenig Strategie und viel Feuerkraftkraft das gegnerische Team zu bezwingen.