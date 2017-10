Berlin (dpa/tmn) - Samus Aran ist zurück. Die Alien-Jägerin zieht auf dem Nintendo 3DS wieder in den Kampf gegen Weltraumpiraten und die Metroids. Nintendo belebt mit «Metroid: Samus Returns» den zweiten Teil der «Metroid»-Reihe neu.

Das ursprünglich für den Gameboy entwickelte Spiel wurde von Grund auf neu programmiert. Statt der groben Schwarz-Weiß-Grafik von 1991 gibt es farbenfrohe 3D-Grafik, organische Animationen und kinoreife Momente.

Auch das Gameplay wurde modernisiert, doch im Kern hat es immer noch alles, was ein Metroid ausmacht: Ein actionreicher Plattformer in einem riesigen Labyrinth voller fieser Gegner, versteckter Geheimnisse und spektakulärer Bosskämpfe. «Metroid: Samus Return» kostet rund 45 Euro für den Nintendo 3DS.

Ob Ritter, Ninja, Revolverheld oder Scharfschütze - viele Videospiel-Helden haben Bedarf an Waffen. Also sollte ein Waffengeschäft für Helden doch ein lukratives Geschäft sein? Genau diesen Gedanken verfolgt «Holy Potatoes! A Weapon Shop?!» von den Daylight Studios. In der Wirtschaftssimulation der etwas anderen Art führen Spieler ein Waffengeschäft, das die Helden der Region mit dem benötigten Kampfgerät versorgt. Diese Helden sind alle Kartoffeln, was ihren Bedarf an Klingen und Pistolen aber nicht schmälert.

Alle Produktionsschritte müssen sorgfältig geplant werden: Design der Waffe, Herstellung, Veredlung, bei Bedarf noch ein kleiner Zauberspruch. Dann müssen die Produkte natürlich noch beworben und an die richtige Kartoffel gebracht werden. Mit steigendem Profit wachsen auch die eigenen Möglichkeiten. Zufriedene Kunden kommen zudem wieder und bringen vielleicht wertvolle Materialien von ihren Abenteuern mit, die zu neuen, besseren Waffen führen. Für 4,99 Euro können Spieler auf iOS und Android zum Waffenhändler für Kartoffeln werden.

Wie kommen eigentlich all die Daten und Informationen innerhalb eines Computers oder des Internets von einem Ort zum anderen? Glaubt man dem Spiel «Data Wing» von Dan Vogt, sorgt ein kleines Dreieck für den Datenfluss, indem es durch kurvige Rennstrecken manövriert. Das mag wissenschaftlich gesehen nicht korrekt sein, macht aber dafür Spaß. Das Dreieck erinnert an den Klassiker «Asteroids» und kann ziemlich schnell werden, mit zunehmender Geschwindigkeit steigt aber auch das Trägheitsmoment, Magnetfelder und Gravitation bringen das Schiff ins Schlingern. Wer in die Bande knallt, muss erst wieder langsam Fahrt aufnehmen, was bei dem knappen Zeitlimit oder bei herannahenden Konkurrenten schnell die Niederlage bedeuten kann.