Bremen (dpa/tmn) - Dieses Problem kennen viele Menschen: Sie möchten Passagen aus einer Radiosendung noch einmal hören - aber sie haben sich die genaue Zeit, den Sender oder den Namen der Sendung nicht gemerkt. Ohne lange Suche auf Webseiten geht das meistens nicht - es sei denn, man versucht es mit Spaactor.

Hinter dem kryptischen Namen versteckt sich unter www.spaactor.com eine Suchmaschine für gesprochene Worte in Audio- und Videodateien. Spaactor erfasst viele frei zugängliche Quellen im Netz wie Podcasts, Nachrichtenmitschnitte oder Videos. Diese kann man zum Beispiel nach Personen, Orten, Tieren, Unternehmen oder Themen durchsuchen. Über eine erweiterte Suche lassen sich die Kriterien weiter eingrenzen.

Die Suchergebnisse werden nach Sender oder Quelle, Art und Datum sortiert. Gefundene Suchbegriffe werden blau markiert, Nutzer können per Klick direkt an die Stelle springen, an der das Wort gesagt wird. Fehlt eine Quelle, lässt sich per Formular deren Aufnahme in die Suchmaschine beantragen.

Aktuell funktioniert die Spracherkennungssuche ausschließlich auf Deutsch. Englisch und weitere Sprachen sollen in der näheren Zukunft aber folgen. Die Nutzung von Spaactor ist kostenlos.