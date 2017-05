Die Telekom-Truppe übernimmt im zivilen Sektor den „nicht kinetischen“ Schutz von Netzwerken und IT-Anlagen für die Telekom und ihre Großkunden. Die zivilen wie soldatischen Cyber-Kämpfer stehen auf den virtuellen Schlachtfeldern einerseits fundamental anderen Herausforderungen gegenüber als ihre Kameraden in Flecktarn-Kleidung: „Bei einem Angriff weiß man zunächst gar nicht, ob es sich um einen Angriff handelt, woher er kommt und wer ihn ausführt“, so Wolfgang Kopf, der bei der Telekom den Zentralbereich Politik und Regulierung leitet.

Leinhos‘ Truppe, die als vierte Teilstreitkraft neben den klassischen Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe entsteht, ist für die „nicht kinetischen Optionen und Beiträge“ in der „Domäne Wirkung“ zuständig. „Kinetik ist, wenn es knallt und dann etwas kaputt ist“, erklärt Leinhos den Zuhörern in der Bonner Telekom-Zentrale. Seine Truppe ist nicht nur zuständig für die leise Abwehr der permanenten Angriffe im digitalen Zeitalter, die, so Leinhos, sich in einem Zwischenzustand „zwischen tiefstem Frieden und großem vaterländischen Krieg“ befinden.

Bonn. Generalleutnant Ludwig Leinhos hatte trotz der „Wannacry“-Attacke, die in Frankreich Autoproduktionen, in England Krankenhäuser und in Deutschland die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn lahmlegte, ein ruhiges Wochenende. „Geguckt haben wir natürlich schon“, sagt der Inspekteur des neuen „Cyber- und Informationsraums“, dem ab 1. Juli rund 14.000 Frauen und Männer unterstellt sein werden.

Vorgesehen ist aber auch die Einbindung der Inspektion CIR in die gesamtstaatliche Architektur der deutschen Cybersicherheit, wo Innen- und Außenpolitik kaum noch voneinander zu unterscheiden sind. Das Zusammenwirkungen von Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium wird dabei künftig noch enger werden. In der kinetischen Welt ist klar, wie weit die militärische Hilfe im zivilen Katastrophenfall gehen darf. Preisfrage: Was ist im Cyperraum ein Sandsack? Und was eine bewaffnete Patrouille zur Aufstandsbekämpfung? Die öffentlichen Debatten hinken der Wirklichkeit schon jetzt hinterher. „Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten der Einflussnahme, die in der Regel nicht demokratisch legitimiert und kontrolliert sind“, so Ansgar Burghof, Direktor des Stresemann-Instituts.

Neue Gesetze werden nötig

Generalleutnant Leinhos geht davon aus, dass der Bund nach der Bundestagswahl im September wird neue Gesetze erlassen müssen, um die gesamtstaatlichen Fähigkeiten der Cyberabwehr legal besser ausgestalten zu können als heute. Mit der klassischen Bundeswehr hat CIR auch rein äußerlich nicht viel zu tun. Im Gegensatz zur Landesverteidigung zu Lande, zu Wasser und in der Luft beziehen die Cyberkrieger in Bonn statt einer Kaserne das schicke strahlend weiße ehemalige Gebäude einer Wirtschaftsberatung. In Berlin soll es ein „Innovation Lab“ geben, um näher an die Start-up-Kultur heran zu rücken.

Um dafür die richtigen Leute zu rekrutieren, muss die Bundeswehr auch eine neue Sprache. Generalleutnant Leinhos: „Wir sagen den Bewerbern künftig nicht mehr ,Du kommst zur Führungsunterstützung‘, sondern: Du kommst zur IT.“