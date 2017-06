Meerbusch (dpa-infocom) - In einem Großraumbüro konzentriert arbeiten, nach einem stressigen Arbeitstag abschalten, am Abend besser einschlafen: Ganz bestimmte Hintergrundgeräusche können in solchen Situationen für Entspannung sorgen. Mynoise.net bietet dieses «Weiße Rauschen» an.

Die oft als «Weißes Rauschen» bezeichneten Töne wirken auf uns Menschen beruhigend, können bei Bedarf aber auch Konzentration und Kreativität fördern. Populäre Beispiele dafür sind etwa das Plätschern des Regens und das Knistern eines Lagerfeuers.

Eine große Zahl solcher Laute bietet die Webseite mynoise.net kostenlos an. Ohne Anmeldung wählen Nutzer eine der vielen vorgefertigten Geräuschkulissen, die sofort abgespielt wird. Zur Auswahl stehen etwa Gewitter, Wind, Wasserfall, Katzenschnurren oder Küste - oft in unterschiedlichen Ausführungen wie etwa Regen auf einem Blechdach oder Wüstenwind.

Weitere Geräusche simulieren den Soundcheck eines Gitarristen, einen Wäschetrockner, einen japanischen Garten oder ein Aquarium. Die Auswahl ist riesig. Andere Voreinstellungen bieten auch komplexere Szenarien, bei denen man bereits von einer Melodie sprechen könnte. Nutzer sollten sich einfach durch das Angebot klicken, um die für sich passende Hintergrundbeschallung herauszufinden.

Über Schieberegler lassen sich die Geräusche und Töne an individuellen Vorlieben anpassen. Optional schaltet ein Timer die Wiedergabe nach einer bestimmten Zeit ab. Damit eignet sich mynoise.net als Einschlafhilfe, der nicht die ganze Nacht hindurch läuft. Für gestresste, ruhelose und unkonzentrierte Zeitgenossen ist die Webseite eine echte Empfehlung.