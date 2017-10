Kleiner Kameraflieger mit Liveübertragung

Parrots Mini-Quadcopter Mambo FPV richtet sich an Einsteigerpiloten. Das 63 Gramm schwere Fluggerät kann bis zu zehn Minuten lang in der Luft bleiben und mit bis zu 30 Kilometern pro Stunde fliegen.

Eine ansteckbare HD-Kamera macht den kleinen Flieger zur Filmplattform, die entweder auf Sicht oder per Bildübertragung ans in die mitgelieferten Cockpitglasses eingeschobene Smartphone auch aus der Vogelperspektive manövriert werden kann. Je nach Flugtalent können verschiedene Steuermodi von «einfach» bis «Rennen» ausgewählt werden. Die Mini-Drohne mit Kamera, Brille und Steuereinheit kostet rund 180 Euro.

Breiter Bildschirm für Videospieler

Medions Akoya X58434 ist ein gebogener LCD-Bildschirm mit 34 Zoll Bildschirmdiagonale im Format 21:9 (3440 zu 1440 Pixel). Durch die integrierte FreeSync-Technologie lässt sich die Bildanzeige mit kompatiblen Grafikkarten synchronisieren. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 100 Hertz, als Anschlüsse stehen HDMI, DIV und Displayport zur Verfügung. Eine spannende Funktion: Der Bildschirm kann simultan Bilder von zwei verschiedenen Geräten anzeigen - sowohl nebeneinander als auch via Bild-in-Bild. Kosten: rund 630 Euro.

Drahtloser In-Ear-Kopfhörer für Sportler

US-Hersteller Koss ist eigentlich für seine faltbaren Retrokopfhörer bekannt. Mit dem BT 190i gibt es nun auch ein drahtloses Headset für Sportler. Es verbindet sich per Bluetooth 4.1 mit Smartphones, Tablets und anderen Geräten. Pro Akkuladung gibt es bis zu sechs Stunden Musik auf die Ohren, damit es in alle Ohren passt, liegen in der Packung verschieden große Silikon-Elemente. Die zwölf Gramm schwere, schweißresistente Ohrstöpselgarnitur mit Mikrofon kostet rund 90 Euro.