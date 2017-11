Düsseldorf. Bei dem beliebten Messenger WhatsApp gab es am Freitagmorgen massive Probleme. Zwischen etwa 9 Uhr und 10.30 Uhr meldeten viele User Störungen. Mittlerweile scheinen die Probleme aber weitestgehend behoben zu sein.

Unter dem Hashtag #whatsappdown berichteten im Netzwerk Twitter zahlreiche Nutzer, dass sie das Programm nicht mehr benutzen können. Scherzhaft machten viele von ihnen Bemerkungen darüber, dass sie nun nach langer Abstinenz auf SMS zurückgreifen müssten.

Auf dem Portal allestörungen.de ist der Beginn der Probleme bei WhatsApp gut zu erkennen. Scheinbar konnten viele User in Europa weder Nachrichten empfangen noch versenden. Auch in den USA und in Asien soll es zu Störungen gekommen sein.

Die Probleme beim Messenger-Dienst sind keine Seltenheit. Immer wieder kommt es dazu, dass WhatsApp fast weltweit ausfällt. Meistens können die Störungen aber noch kurzer Zeit wieder behoben werden. red/AFP