«A Link to the Past» zum Beispiel ist für viele «Zelda»-Fans noch immer das beste Spiel der an Hits nicht eben armen Reihe - und bis heute stilprägend für Abenteuer in offenen Spielewelten. «Super Mario World» muss sich in Sachen Kreativität und Design vor keinem modernen Hüpfspiel verstecken. Und «Final Fantasy VI» ist ein aller Pixelgrafik zum Trotz überraschend erwachsenes Fantasy-Epos, weit entfernt von den Teenager-Albernheiten moderner Episoden der Serie.

Trotzdem: Für Videospieler, die schon in den 1990er Jahren vor der Konsole gehockt haben, ist der Nachbau eine echte Zeitmaschine. Erstens, weil sich der Controller wirklich exakt so anfühlt wie das Original. Und zweitens, weil viele Spiele für die Klassiker-Konsole über die Jahre kaum etwas von ihrer Faszination eingebüßt haben.

Komplett ist die Sammlung damit aber nicht: Im Gegensatz zum NES Mini, der fast jeden wichtigen Titel aus der Konsolengeschichte an Bord hatte, fehlen auf dem neuen Super Nintendo ein paar Klassiker. Darunter sind vor allem Spiele, die nicht von Nintendo selbst entwickelt wurden. Allein aus lizenzrechtlichen Gründen war das wohl kaum vermeidbar. Trotzdem werden viele Super-Nintendo-Kenner Titel wie «NBA Jam» oder «Super Star Wars» schmerzlich vermissen.

Verpackt ist die Spielesammlung wie beim Mini-NES aus dem Vorjahr: Ein schickes Menü lässt Spieler den nächsten Titel auswählen. Beenden lässt sich ein gestartetes Spiel aber nur mit dem Reset-Button an der Konsole. Dazu gibt es die gleichen Komfortoptionen wie beim Quasi-Vorgänger, darunter eine Speicherfunktion für simples Pausieren und Weiterspielen. Eine Sache hat Nintendo im Vergleich zum NES Mini allerdings klar verbessert: Das Kabel an den beiliegenden Controllern ist nun immerhin etwas mehr als 1,50 Meter lang - zum Zocken muss also niemand mehr in Armlänge der Minikonsole hocken.

Für erfahrene Videospieler und neugierige Nachzügler ist der Super Nintendo Classic Mini definitiv einen Blick wert, vor allem angesichts des Preises von 100 Euro. Mehr sollte aber niemand bezahlen - auch wenn der Konsolen-Nachbau auf einschlägigen Plattformen im Netz bereits für weit mehr als 100 Euro gelistet ist. Der Grund dafür ist die stark limitierte Stückzahl zum Verkaufsstart, die schon den Vorgänger NES Classic Mini schnell zu einem überteuerten Sammlerstück machte. Nintendo hat aber Besserung gelobt und will bis ins Jahr 2018 weitere Exemplare der Retro-Konsolen produzieren. Wer etwas Geduld mitbringt, sollte seine Zeitreise also spätestens in ein paar Monaten starten können - ohne Wucherpreise.