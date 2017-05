Darmstadt (dpa/tmn) - Viele Inhaber eines Festnetzanschlusses haben schon einen. Die Rede ist von einem IP-Anschluss. «IP», das steht für Internet Protocol und bedeutet im Zusammenhang mit dem Telefon, dass Gespräche nun als Datenpakete über das Internet geschickt werden.

Während neue Anschlüsse seit einigen Jahren schon nur noch mit IP-Technik zu haben sind, steht für manchen älteren Anschluss die Umstellung noch aus. Bis 2018 will etwa die Telekom die Umstellung abgeschlossen haben, Vodafone lässt sich bis 2022 Zeit.

Warum wird umgestellt, und wer ist betroffen?

«Grundsätzlich sind alle Festnetzanschlüsse betroffen», sagt Alexander Kuch vom Telekommunikationsportal «Teltarif.de». Das heißt: alle analogen oder ISDN-Festnetzanschlüsse mit Internetzugang bei Telekom und anderen Anbietern wie O2, 1&1, Vodafone oder easybell. Wer Telefon und Internet über das Fernsehkabel bekommt, ist nicht betroffen.

Und warum wird umgestellt? Laut Telekom weil für die alte analoge Telefontechnik und für ISDN keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. «Letztendlich geht es für die Telekom darum, Kosten zu sparen, denn ein auf IP-Basis realisiertes Telefonnetz lässt sich viel einfacher zentral verwalten als die bisherigen Netze», so Kuch. Auch die Wartungskosten spielen eine Rolle, sagt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Parallele Netze sind eben teuer.

In welchen Fällen wird eine Umstellung nötig?

Wer jetzt seinen Tarif wechselt, wird laut Alexander Kuch etwa bei der Telekom ohnehin umgestellt. Ein anderer Weg ist die fristgerechte Kündigung. Hier erhalten Anschlussinhaber rund vier Monate vor Ablauf der Vertragszeit ein Schreiben von der Telekom. Darin wird die Umstellung erklärt und auf neue Tarifoptionen hingewiesen. Beim Anbieter 1&1 wird per Brief, E-Mail und Anruf informiert.

Was passiert bei einer IP-Umstellung? Und merkt man es überhaupt?

«Bei der Umstellung wird die Telefonie von der klassischen Telefonleitung auf die Internetverbindung verlegt», sagt Halm. Allgemein kommt es bei der Neuerung zu einer kleinen Versorgungsunterbrechung von wenigen Minuten. «Die Telekom führt die Umstellung nur nach Vorankündigung durch und meist mitten in der Nacht. Der Kunde merkt also in der Regel nichts», so Kuch. «Von der tatsächlichen Umstellung nach dem Tarifwechsel bemerkt der Kunde an sich nichts», sagt auch 1&1-Sprecherin Kerstin Perkert. Außer vielleicht etwas bessere Sprachqualität, falls beide Gesprächsteilnehmer Geräte mit HD-Voice-Funktion haben.