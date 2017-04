Berlin (dpa-infocom) - Viele Freizeitsportler trauen sich nicht aufs Skateboard. Doch keine Angst vor Stürzen: Die ersten Erfahrungen mit dem Brett lassen sich jetzt unfallfrei mit einer App erproben.

«True Skate» kostet 1,99 Euro und lässt den User ein virtuelles Skateboard mit zwei Fingern steuern. Realistische physikalische Eigenschaften machen das Skateboard-Erlebnis so authentisch wie möglich. Neben dem freien Training bietet die App auch die Möglichkeit, sich mit anderen Gamern zu messen. Per Video-Funktion lassen sich die coolsten Tricks in Zeitlupe speichern und können später erneut angesehen werden. Durch In-App-Käufe können nicht nur weitere Parks freigeschaltet, sondern auch das Skateboard nach Belieben personalisiert werden.

Auch Fans von Spiele-Klassikern, die es in analoger Form schon Jahrzehnte gibt, kommen auf ihre Kosten. «MONOPOLY Game» (99 Cent) beinhaltet alle berühmten Besitztümer des Brettspiels. Durch ein Schütteln des Geräts wird gewürfelt, danach können Grundstücke verwaltet oder Häuser gebaut werden. Nach Lust und Laune kann der Spieler außerdem die Spielumgebung und den Schwierigkeitsgrad bestimmen. Dank der lokalen Mehrspieler-Funktion können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten.

Wer jetzt in Erinnerungen schwelgt, für den ist auch der Klassiker «Super Mario Run» etwas: Der Spieler navigiert den Protagonisten Mario durch die jeweiligen Level zum Ziel. Die einhändige Steuerung macht das kostenlose Game zu einem Wegbegleiter im Alltag. Neben Multiplayer-Funktionen kann außerdem ein eigenes Königreich erstellt und mit mehr als 100 Elementen dekoriert werden.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 4 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 5 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 6 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 4,99 7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 The Escapists Team17 Software Ltd 3,99 9 True Skate True Axis 1,99 10 Reigns Devolver Digital 2,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Chicken Scream Perfect Tap Games kostenlos 2 KAMI 2 State of Play Games kostenlos 3 Gangstar New Orleans: Online Open World Game Gameloft kostenlos 4 100 PICS Quiz Poptacular Ltd kostenlos 5 Cooking Fever Nordcurrent kostenlos 6 Dancing Line Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 7 Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 8 Clash Royale Supercell kostenlos 9 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 10 Quizduell FEO Media kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 ROME: Total War - Barbarian Invasion Feral Interactive Ltd 4,99 3 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 4 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 4,99 5 Bibi & Tina: Pferdeabenteuer Blue Ocean Entertainment AG 3,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 The Room Fireproof Games 0,99 8 The Room Three Fireproof Games 4,99 9 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 5,99 10 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 4,99

Meistgeladene iPad-Games