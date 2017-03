Berlin (dpa-infocom) - Die ersten warmen Frühlingsstrahlen nutzen, das wollen viele. Doch wie lässt sich der Drang nach draußen am besten mit den zahlreichen Aufgaben kombinieren, die noch anstehen?

Die App «Notability» macht einfaches Notieren unterwegs möglich. Studenten können Vorlesungen aufnehmen oder mitschreiben, Geschäftsleute oder Kreative auch im Park Ideenskizzen festhalten. Das hat allerdings seinen Preis: 9,99 Euro kostet die App, die in den iPad-Charts auf Platz zehn landet.

Wenn die Tage wärmer und die Kleidung leichter wird, ist es auch an der Zeit, den Körper wieder etwas in Form zu bringen. Die «7 Minute Workout Challenge» (2,99 Euro) bietet ein intensives Training für unterwegs mit zwölf Übungen an, die jeweils 30 Minuten dauern. Platz 3 bei den iPhone Apps gab es dafür diese Woche.

Für den richtigen Start in die Freizeit und die Outdoorsaison ist der «ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017» (4,99 Euro) ein gutes Hilfsmittel. Zielsicher kann man so europaweit nach dem optimalen Ort zum Campen suchen. Er schafft es auf Platz 6 der beliebtesten iPad Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 7 Minute Workout Challenge Fitness Guide Inc 2,99 3 Threema Threema GmbH 2,99 4 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 5 Card Thief Arnold Rauers 1,99 6 Facetune Lightricks Ltd. 3,99 7 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle Inc. 3,99 8 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 9 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 5 Google Maps - Navigation, Bus & Bahn Google, Inc. kostenlos 6 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 7 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 eBay Kleinanzeigen - Kostenlos... Marktplaats BV kostenlos 10 Bitmoji - Your Personal Emoji Bitstrips kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Bau-Simulator 2 astragon Entertainment GmbH 4,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 3 Card Thief Arnold Rauers 1,99 4 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 0,99 5 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 9,99 6 ADAC Camping- und Stellplatzführer 2017 ADAC Verlag GmbH 4,99 7 PDF Expert 5 - PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle Inc. 9,99 8 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 9 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 10 Notability Ginger Labs 9,99

Meistgeladene iPad-Apps