Berlin (dpa-infocom) - Für gestresste Lehrer, die öfter mal ihr Notenbüchlein verlieren, gibt es die App «TeacherTool 5». Leidenschaftliche iOS-Gamer bekommen mit einem Minigolf-Spiel und einer fröhlichen Autoscooter-Schubserei neues Spiele-Futter.

«Teacher Tool 5» (27,99 Euro)von Udo Hilwerling ist der Traum jedes Lehrers. Endlich Schluss mit der Zettelwirtschaft und der Suche nach dem verlorenen Notenbüchlein. Die App bietet laut Hersteller eine individuelle Verwaltung über jeden einzelnen Schüler. Strichlisten bei nicht angefertigten Hausaufgaben? Verschiedene Stundenpläne schnell einsehen? «Teacher Tool 5» macht es möglich. Auch können die Daten im heimischen WLAN auf verschiedenen Geräten synchronisiert werden. Um den Datenschutz zu gewährleisten, wird hierfür auf eine externe Datenbank verzichtet.

Ebenfalls den Weg in die App-Charts gefunden hat der Spiele-Klassiker «Wonderputt» (1,09 Euro) von Damp Gnat Ltd. Das Spiel führt auf einen 3D-Minigolfplatz. Hier gilt es, durch kreative Nutzung der Umgebung den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen. Das ist manchmal gar nicht so leicht und erfordert ein bisschen Um-die-Ecke-Denken.

Wer Autoscooter liebt, greift derzeit gern zu «Bumper.io» von Voodoo. Hier ist der Spieler mit anderen Online-Spielern auf einer Plattform im Meer ausgesetzt und muss mit einem Autoscooter die Mitspieler mit Schmackes von der Plattform rammen. Das macht natürlich ziemlich Spaß und auch ein wenig süchtig.

