Berlin (dpa/tmn) - Ziegel, Feuerleitern, Müll auf der Straße, Autowracks. An anderen Stellen Wolkenkratzer mit schillernden Glasfronten oder die Achterbahn im Vergnügungspark Coney Island. Die Webseite 80s.nyc zeigt ein New York, das es an vielen Stellen so nicht mehr gibt.

Die mit einer Landkarte New Yorks verknüpfte Fotosammlung besteht aus im Laufe von fünf Jahren aufgenommenen Fotos von Häusern, Straßen und Grundstücken. Wertermittlung der Grundstücke für die Besteuerung war der Grund, Fotografen auf die Reise durch alle fünf Bezirke zu schicken.

Die digitalen Kopien dieser rund 800 000 Fotos wurden von den Machern der Webseite, dem Programmierer Brandon Liu und dem Historiker Jeremy Lechtzin, zusammengefügt und auf einer digitalen Landkarte mit ihren Aufnahmeorten verknüpft.

Herausgekommen ist eine gigantische Collage von leicht verwaschenen, körnigen Bildern. Sie zeigt eine Stadt, die sich von Jahren des Verfalls und der Armut allmählich erholt. New-York-Kenner werden auch einige bekannte Gebäude und Institutionen wiedererkennen. Einige besonders herausragende Objekte - etwa ein Haus, das Anwohner erfolglos gegen den Einzug eines Burgerbraters verteidigten - werden mit einzelnen Geschichten vorgestellt. Oder das Haus der Filmfigur «Mookie» aus Spike Lees «Do the right thing».