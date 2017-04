Berlin (dpa/tmn) - Instagram will Nutzer besser vor Angreifern schützen, die Konten kapern wollen. Deshalb kann die Anmeldung per Benutzername und Passwort durch die Abfrage eines zusätzlichen Codes, der per SMS aufs Smartphone kommt, sicherer gemacht werden, teilt die Facebook-Tochter mit.

Neben dieser sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es noch eine die Inhalte betreffende Neuerung: Fotos, die andere potenziell anstößig oder störend finden könnten, werden künftig von vorneherein nur verschwommen angezeigt. Erst, wenn man ganz auf dem jeweiligen Bild auf die Schaltfläche «Foto anzeigen» tippt, zeigt Instagram die Aufnahme ohne schützenden Filtern an.