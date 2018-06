Lost in Datenschutz

Berlin (dpa/tmn) - DSGVO - fünf Buchstaben, viel Inhalt und noch mehr Unklarheit. Was all die neuen Datenschutzregeln bedeuten, erklärt das Portal «Deine Daten - deine Rechte» der Stiftung Datenschutz.

Welche neuen Rechte bringt die Datenschutz-Grundverordnung Verbrauchern? Wie erkennt man unberechtigte Datenerhebungen, und was bedeutet Datenschutz im Alltag eigentlich konkret?

Diese Fragen werden auf Deinedatendeinerechte.de in leicht verständlicher Sprache mit Beispielen und Videos erklärt. So weiß man dann auch schnell, wer eigentlich Ahnung von der DSGVO hat - und wer nur uninformierte Beiträge über soziale Netzwerke verbreitet. Wer gleich tätig werden will, erhält hier auch Musterschreiben und Links, die beim Wahrnehmen der eigenen Rechte helfen.