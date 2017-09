Berlin (dpa/tmn) - Auf einen Apple-Fernseher, über den Firmengründer Steve Jobs bis kurz vor seinem Tod 2011 immer wieder geredet hat, warten die Fans der Marke bis heute vergebens. Unter den Namen Apple TV gibt es nur ein Streaming-Kästchen, das in Deutschland in relativ wenigen Haushalten zu finden ist. Das könnte sich nun ändern.

Die jüngste Version des Apple TV - das neue Apple TV 4K - hat das Zeug dazu, auch hierzulande das Fernsehen in UHD-Qualität voranzutreiben.

Die neueste Generation der Fernsehgeräte kann schon seit geraumer Zeit ultrahochaufgelöste Videos mit rund acht Millionen Bildpunkten darstellen, doch genau diese Inhalte sind noch Mangelware. Das liegt auch daran, dass Kinofilme und TV-Serien in UHD/4K zum Teil nur mit deutlichem Preisaufschlag angeboten werden. So kostet bei Amazon eine UHD-Version der Blu-ray «Alien: Covenant» knapp 28 Euro, während die herkömmliche Blu-ray mit HD-Bild schon ab 17 Euro zu haben ist.

Apple hat auf dem jüngsten Event auf dem neuen Firmencampus in Cupertino verkündet, dass die 4K-Versionen ohne Aufpreis zur HD-Variante angeboten werden, das sind zehn bis 15 Euro beim Kauf und vier bis fünf Euro beim Ausleihen.

Beim Praxistext des neuen Apple TV 4K tauchten in der Movie-App die ersten Streifen in 4K-Auflösung auf, darunter auch der Sci-Fi-Horrorfilm «Alien: Covenant», für den Apple in iTunes 14 Euro verlangt, egal ob HD oder 4K. Bereits in HD in iTunes gekaufte Filme werden kostenlos in UHD nachgeliefert, sobald sie verfügbar sind.

Dabei werden die Filme in iTunes durchgängig in einer besseren Qualität angeboten als auf einer Standard-Blu-ray: Die Bilder erschienen im Test auf einem HDR10-4K-Fernseher brillanter und mit einem höheren Kontrastumfang.

Apple TV 4K hört wie seine Vorgänger aufs Wort und lässt sich per Siri bedienen. Eigentlich sollte mit dem Befehl «Zeige mir alle 4K-Filme» das komplette Angebot in UHD erscheinen. Das funktionierte aber mit der Beta-Version der Apple-TV-Software tvOS 11 noch nicht perfekt. So wurde beispielsweise der Film «Kong: Skull Island» unterschlagen, den es aber bei Apple tatsächlich auch schon in 4K zu sehen gibt. Mit der endgültigen Version von tvOS 11 sind diese kleinen Klinken hoffentlich ausgemerzt.