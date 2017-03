Berlin (dpa/tmn) - Immer drei Superhelden aus dem Marvel- gegen drei aus dem Capcom-Universum: Dieser Logik folgt auch die Neuauflage des Prügelspiels «Ultimate Marvel vs. Capcom 3». Nun kommen auch die PC-Besitzer zum Zug.

Der Titel samt Full-HD-Support und diverser Add-ons war bereits zum Jahreswechsel für Playstation 4 (PS4) und Xbox One erschienen. Für die Besetzung der Kämpfe kann der Spieler aus bis zu 50 Marvel- und Capcom-Charakteren wählen.

Unverändert geblieben ist die Kurzweiligkeit des Games mit schnellen Kämpfen, knackigen Schlag-und-Tritt-Kombinationen sowie den gewohnten Charakterwechseln innerhalb des Spiels. So können bis zu drei Team-Charaktere gewählt werden, die dann per Schlagabtausch in den Ring springen. Allerdings soll die Spielbalance insbesondere zugunsten von Neueinsteigern verbessert worden sein. Weitere Features sind acht neue Kampfarenen, diverse Mehrspielermodi und ein überarbeitetes Design. Zum Download kostet das Spiel bei Steam rund 25 Euro und ist ab zwölf Jahren freigegeben.

Mit «Zero Escape: The Nonary Games» erscheint eine weitere Neuauflage, allerdings aus dem Adventure-Genre. Die aus den ursprünglich für Nintendos mobile DS-Konsole veröffentlichten «Zero Escape»-Teilen «Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors» und «Virtue's Last Reward». Ziel der japanischen Spiel-Serie ist nach wie vor, aus einem verschlossenen Raum zu entkommen. Dazu muss der Spieler auf alle verfügbaren Hinweise achten und geschickt kombinieren.

«The Nonary Games» wurde optisch ordentlich aufpoliert, schicke HD-Grafiken zieren die Spielumgebung, und neuerdings ist auch eine Sprachausgabe verfügbar, allerdings nur auf Japanisch oder Englisch. Um auch Genre-Neulingen den Einstieg zu erleichtern, gibt es jetzt zwei Schwierigkeitsgrade. Ein weiteres Ziel des Spiels ist es herauszufinden, wer der mysteriöse Zero ist und warum der Spieler mit den anderen eingesperrt wurde. «Zero Escape: The Nonary Games» kostet rund 45 Euro und ist auch für PS 4 und die mobile PS Vita erschienen.

Klettern, knobeln und schlängeln heißt es im tierischen Puzzle-Plattformer «Snake Pass», in dem der Spieler die Schlange Noodle und seinen Mitstreiter, den Kolibri Doodle, durch eine farbenfrohe Welt steuern muss. Dabei gilt es, sich geschickt, an Wänden, Stangen, drehenden Scheiben und anderen Hindernissen vorbei zu schlängeln, um die verschiedenen Ebenen zu erreichen. Unterwegs sammelt Noodle diverse Bonusgegenstände ein, um etwa Schalterrätsel zu lösen, die wiederum den Weg für andere Ebenen freischalten. Das Spiel umfasst rund 15 Level und einen Modus, in dem vor allem Schnelligkeit zählt (Time Trial). «Snake Pass» kommt ohne Altersbeschränkung auch für XBox One und Nintendo Switch.

Im Action-Adventure «Shards of Darkness» gibt es dann auch ein Wiedersehen mit dem grünen Goblin «Styx». In klassischer Schleichmanier mordet und rätselt sich der Antiheld durch eine grafisch sehr gut umgesetzte Spielwelt. Neu sind etwa wie verbesserten Kletterfähigkeiten des Goblins sowie eine Vielzahl neuer Monster, Zusatzmissionen und Waffen.

So gibt es eine neue Armbrust, die mit verschiedenen Pfeilen bestückt werden kann. Mit von der Partie ist auch wieder der Klon von Styx, der sich durch das Kombinieren von Gegenständen aktivieren lässt. Dieser kann dann etwa aus bequemer Entfernung eingesetzt werden, um Wachen auszuschalten. «Styx: Shards of Darkness» ist nach «Styx: Master of Shadows» der zweite offizielle Teil der Serie. Das Schleich-Game mit einer Altersfreigabe von 16 Jahren kostet rund 40 Euro und ist auch für PS4 und Xbox One zu haben.

Bei «Grip» handelt es sich schließlich um eine rasante Kombination aus Arcade-Kampf- und Renn-Game. Spielerisch ist der Titel stark an Genre-Klassiker wie «Wipeout» und «Rollcage» angelehnt. Der Spieler steuert ein futuristisches Vehikel, welches selbst an Steilwänden und Decken fahren kann. Während des Rennens muss man Gegenstände sammeln, die dann Waffen, Schilde oder Extra-Speed freischalten.

Diese gilt es dann taktisch klug im richtigen Moment gegen Kontrahenten einzusetzen, um diese zu überrunden und einen dauerhaften Vorsprung zu sichern. Unter anderem stehen Wüsten, Eisfelder und futuristische Tunnel als Strecken zur Auswahl. Die PC-Version (ohne Alterseinschränkung) kostet bei Steam um die 16 Euro. «Grip» befindet sich bereits seit Februar 2016 in der spielbaren Early Access-Version und soll Ende März final erscheinen.