Berlin (dpa-infocom) - Abenteuer können die iPhone- und iPad-Nutzer in vielen Welten erleben. Das beweisen die aktuellen Game-Charts. Hier befinden sich Spiele, die Spannung sowohl in einer fiktiven Stadt, auf dem Schlachtfeld als auch in einem herrschaftlichen Herrenhaus bieten.

Die TV-Serie «Stranger Things» ist bei vielen Zuschauern sehr beliebt. Das gilt auch für das Spiel, das iPhone- und iPad-Nutzer kostenlos herunterladen können. Wie in der Serie begeben sie sich in «Stranger Things: The Game» zurück in das Jahr 1984, um ein actiongeladenes Abenteuer zu erleben. In der fiktiven US-Stadt Hawkins erkunden sie spannende Gegenden und lösen knifflige Rätsel. Wer nicht gern alleine spielt, hat sogar die Möglichkeit, mit seinen Freunden zu wetteifern.

Gebiete überqueren müssen auch die Nutzer des Spiels «Tank Hero». Hier lauern überall Gefahren, weshalb es darum gilt, die Feinde mit dem eigenen Panzer zu eliminieren. Dabei dürfen sie alles nutzen, was an Waffen zur Verfügung steht: Kanonen, Granaten oder Haubitze. Der Kampf lässt sich auf 120 Levels in insgesamt drei Welten führen, wobei die Spieler von einer 3D-Graphik genauso profitieren wie von der großzügigen Auswahl an Panzer-Typen.

Viel harmonischer geht es in dem Spiel «Homescapes» zu. Das heißt aber nicht, dass die Nutzer auf Abenteuer verzichten müssen. Dieses wartet bereits an der Schwelle zur Villa des Butlers Austin. Die Spieler können das herrschaftliche Wohnhaus sowohl renovieren als auch dekorieren und zugleich interessante Details der Familiengeschichte herausfinden. Das lässt sich gemeinsam mit den eigenen Freunden tun, die jeder Nutzer über Facebook um Hilfe bitten kann.

