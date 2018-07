Manchen mag es banal erscheinen, anderen als unverschämte Einmischung, was ein US-Café da versucht. Tatsächlich ist es keins von beidem, sondern ein wichtiger Fingerzeig auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die so schleichend kam, dass sie kaum bewusst ist: Jeder ist immer und überall erreichbar, so in seiner Nachrichtenblase gefangen, dass jedes Vibrieren oder Piepen vom Handy ein Tischgespräch auf der Stelle unterbricht – und dafür muss das Gegenüber bitte Verständnis haben.

Nein! Muss es nicht. Es ist respektlos und noch viel schlimmer: Die permanente Bereitschaft zur Kommunikation via Smartphone unterbindet echte Kommunikation. Einfach mal wieder konzentrieren auf denjenigen, der mit am Tisch sitzt. Auf das reale Gespräch. Und dafür müssen dann eben Chef, Partner oder die Facebook-Freunde mal Verständnis haben. Deshalb: Kisten gern auch in deutsche Cafés!