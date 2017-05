Meerbusch (dpa-infocom) - Wie viel man für Zugfahrt bei der Deutschen Bahn zahlt, hängt ganz wesentlich auch davon ab, wann die Strecke gefahren wird. Wer trotz knappem Budget von A nach B kommen möchte, sollte daher eine Fahrt zum günstigsten Zeitpunkt wählen. Doch welcher ist das?

Bei welchen Bahnfahrten in Deutschland sich sparen lässt, ermittelt bahn.guru. Der Nutzer gibt einfach Start- sowie Zielbahnhof ein und erfährt sofort, wie viel die Fahrkarten in den nächsten Tagen und Wochen kosten. Die Preise werden dabei übersichtlich in einem Kalender dargestellt.

So sieht der Nutzer auf einen Blick, wann die Fahrt am günstigsten ist. Filtereinstellungen erlauben eine gewisse Eingrenzung. So darf der Reisewillige unabhängig vom Tag ein Uhrzeitfenster sowie eine maximale Fahrzeit definieren. Auch die Beförderungsklasse und eine eventuell vorhandene Bahncard 25 oder 50 darf er angeben. Der Zugtyp lässt sich hingegen nicht festlegen.

Ob es sich um einen Inter City Express, Inter City oder Regional Express handelt, erfährt der Nutzer aber spätestens nach einem Klick auf den Preis. Daraufhin listet bahn.guru alle Fahrten am jeweiligen Tag auf - sortiert nach Preis. Allerdings: Einen direkten Link zur Bahn-Webseite, um das entsprechende Ticket zu buchen, gibt es nicht.

Für Bahnreisende, die nicht auf einen bestimmten Reisetag festgelegt sind, ist bahn.guru eine praktische Ergänzung zur Webseite der Deutschen Bahn, um möglichst günstige Fahrkarten zu finden.