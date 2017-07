Berlin (dpa/tmn) - Googles vernetzter Lautsprecher mit Sprachassistent kommt am 8. August in den deutschen Handel. Die Home genannte Box soll für 149 Euro zu haben sein, wie das Unternehmen mitteilt.

Neben den Möglichkeiten, etwa per Streaming-Dienst Musik zu hören und kompatible Smart-Home-Systeme mit Sprachbefehlen zu steuern, soll der Lautsprecher seinen Besitzern insbesondere zum Beantworten von Fragen und zu Organisationszwecken dienen.

Auf der Suche nach Antworten durchforstet der Assistent diverse Google-Dienste von der Internetsuche bis hin zu Maps, aber natürlich auch das Google-Konto des Nutzers. Denn wer möchte, kann sich via Home-Lautsprecher auch bei Terminen, Erinnerungen, Reise- oder Aufgabenplanungen unterstützen lassen.

Schon länger auf dem Markt sind die Echo-Lautsprecher von Amazon (60 beziehungsweise 180 Euro), in denen die Sprachassistentin Alexa aktiv ist. Apple hat einen Lautsprecher mit Siri-Sprachassistenten angekündigt. Der HomePod soll aber erst im Dezember und zunächst auch nur in Australien, Großbritannien und in den USA erscheinen. Kostenpunkt: 349 US-Dollar (rund 310 Euro).