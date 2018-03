Berlin (dpa/tmn) - Ausweichen, springen, ducken und dabei nicht aus der Ruhe kommen, wenn sich das Spielfeld mal schnell um 90 Grad dreht. Das ist «Glitch Dash».

Das Reaktionsspiel von Entwickler David Marquardt für Android und iOS verlangt einerseits nach flinken Reflexen, andererseits müssen Spieler auch die Ruhe bewahren, wenn beim Hochgeschwindigkeitsflug durch den grafisch wunderbar gestalteten Hindernisparcours plötzlich oben unten ist und die Wand zum Boden wird. Das ist teils höllisch stressig und eine spannende Herausforderung - der basslastige Soundtrack sorgt für Stimmung.

Fliegt man vor eine Wand, startet die Hindernisstrecke von vorn, oder man fängt an Checkpoints wieder an, die allerdings knapp bemessen sind. Für rund drei Euro, das sowohl im Play Store als auch im App Store zu haben ist, wird das an sich kostenlose Spiel werbefrei, bekommt mehr spielbare Welten, und auch die Checkpoints sind unbegrenzt.